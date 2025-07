Lilli Tagger schon im Juniorinnen-Viertelfinale

Von: apa

Österreichs bisher einzige Tennis-Grand-Slam-Siegerin, Lilli Tagger, hat am Mittwoch auch im Juniorinnenbewerb in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Die 17-jährige Osttirolerin fertigte die Britin Ruby Cooling 6:3,6:2 ab. Die French-Open-Siegerin hat in den ersten drei Runden keinen Satz abgegeben. Im Kampf um das Halbfinale trifft sie mit Mimi Xu erneut auf eine Britin.

Ohne Satzverlust zum Titel bei den French Open, nun auch auf Rasen ohne Satzverlust schon unter den letzten acht Juniorinnen. Ihre Gegnerin Cooling kannte sie schon aus der Vorwoche. “Sie hat dieses Mal viel besser gespielt. Sie war am Anfang viel konstanter und ich war dann ein Break hinten. Ich hab dann im zweiten Satz recht gut gespielt und es gut runtergespielt”, sagte sie nach ihrem neunten Zwei-Satz-Sieg en suite auf Major-Level.

Auf den Rasenbelag hat sich Österreichs große Nachwuchshoffnung, die in Wimbledon ihr letztes Turnier im Juniorinnenbereich spielt, schon weit besser eingestellt als noch vor einem Jahr. Da hatte sie als Qualifikantin in der ersten Runde verloren. “Rasen ist schon anders, aber worauf man am meisten schauen muss, ist wie man sich körperlich darauf vorbereitet”, weiß Tagger. Den Center Court kennt sie übrigens bisher nur als Zuschauerin im Vorjahr. “Auf dem Platz – das ist noch ein kleiner Traum”, verriet sie.