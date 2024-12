Liverpool holt in Unterzahl einen Punkt

Von: apa

Der FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League in Unterzahl zweimal einen Rückstand aufgeholt und damit die zweite Saisonniederlage verhindert. Der Tabellenführer kam im Heimspiel gegen Fulham zu einem 2:2 (0:1) und spielte dabei über 70 Minuten mit einem Mann weniger. Die “Reds” führen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf Chelsea an, Arsenal auf Rang drei hat nach einem 0:0 gegen Everton weiter sechs Zähler Rückstand.

In Liverpool sah der Schotte Andrew Robertson beim Stand von 0:1 in der 17. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. Cody Gakpo (47.) traf zum 1:1, nach der erneuten Führung der Londoner durch Rodrigo Muniz (76.) sicherte Joker Diogo Jota mit seinem Treffer in der 86. Minute das Remis. Für den sieben Minuten zuvor eingewechselten Portugiesen war es das Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause.

Arsenal gab mit einem 0:0 im Heimspiel gegen Everton wie schon vergangenes Wochenende Punkte ab. Die Londoner vergaben viele Chancen und scheiterten immer wieder an Everton-Schlussmann Jordan Pickford.