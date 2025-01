Liverpool in Nottingham 1:1, Remis auch für Chelsea, ManCity

Von: apa

Der Schlager der englischen Fußball-Premier-League zwischen Nottingham und Liverpool hat am Dienstag mit einem 1:1 geendet. Damit liegen die “Reds” bei einem Spiel weniger weiterhin sechs Zähler vor dem Zweiten Forest, Arsenal könnte aber am Mittwoch mit einem Derbysieg über Tottenham bis auf vier Punkte an den Spitzenreiter herankommen. Remis gab es auch für den Vierten Chelsea (2:2 daheim gegen Bournemouth) und den Sechsten Manchester City (2:2 bei Brentford).

In Nottingham gingen die Gastgeber dank Chris Wood (8.) in Führung, Diogo Jota gelang der Ausgleich (66.). Forest – das einzige Team, das Liverpool in dieser Liga-Saison geschlagen hat – verteidigte das Resultat mit viel Leidenschaft und Glück. Chelsea kam an der Stamford Bridge gegen Bournemouth nicht über ein Unentschieden hinaus. Reece James rettete den “Blues” mit seinem Tor in der 95. Minute immerhin noch einen Punkt.

ManCity sah gegen Brentford nach einem Doppelpack von Phil Foden (66., 78.) schon wie der sichere Sieger aus, kassierte dann aber noch Gegentreffer in der 82. und 92. Minute. Dem Titelverteidiger fehlen nach Verlustpunkten gerechnet nach wie vor 15 Zähler auf Liverpool.