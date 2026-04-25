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Robertson zelebriert seinen Treffer

Liverpool schlägt Glasners Crystal Palace – Tottenham hofft

Samstag, 25. April 2026 | 18:21 Uhr
Robertson zelebriert seinen Treffer
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
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Von: apa

Liverpool hat im vierten Saisonduell mit Oliver Glasners Crystal Palace erstmals gewonnen. Die Reds setzten sich am Samstag an der Anfield Road mit 3:1 durch. Spannend bleibt es im Kampf gegen den Abstieg. Kevin Danso holte mit Tottenham beim 1:0 in Wolverhampton den dringend benötigten Sieg gegen das Schlusslicht. Da West Ham United mit einem 2:1 gegen Everton ebenfalls gewann, liegen die Spurs weiter zwei Zähler hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Crystal Palace hatte Liverpool im Community Shield – dem englischen Supercup – im Elferschießen besiegt und danach auch Duelle in der Liga und im FA Cup für sich entschieden. Der Vierte der Tabelle ließ nun aber nichts anbrennen. Alexander Isak (35.) und Andy Robertson (40.) trafen vor der Pause, Florian Wirtz (96.) zum Endstand. Daniel Munoz (71.) verkürzte zwischenzeitlich für Palace. Die “Eagles” bleiben in der Abschiedssaison von Glasner weiter 13. der Tabelle.

Dramatik gab es in Wolverhampton. Tottenham war dringend auf einen Sieg angewiesen. Es sollte der erste im Kalenderjahr werden. Joao Palhinha erzielte nach einem Eckball in der 82. Minute das von den Gästen umjubelte Goldtor. Torhüter Antonin Kinsky rettete sein Team mit einer Parade in der 98. Minute vor dem Ausgleichstreffer. Danso spielte bei den Spurs wieder in der Innenverteidigung. West Ham blieb dank des Tores von Callum Wilson in der 92. Minute noch vor Tottenham.

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