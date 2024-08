Liverpool startet mit 2:0-Erfolg bei Ipswich in neue Saison

Von: APA/dpa

Der FC Liverpool ist erfolgreich in die Ära nach Jürgen Klopp gestartet. Unter ihrem neuen Fußball-Trainer Arne Slot setzten sich die Reds im ersten Spiel der Premier-League-Saison mit 2:0 (0:0) bei Aufsteiger Ipswich Town durch. Diogo Jota (60.) und Mohamed Salah (65.) erzielten am Samstagnachmittag im Portman-Road-Stadion die Tore für die Gäste, die in diesem Transfersommer bisher keine neuen Spieler verpflichtet haben.

Vor den Augen von Popstar und Ipswich-Fan Ed Sheeran hatte Liverpool in der etwas fahrigen ersten Hälfte mehr Ballbesitz, leistete sich aber einige Fehler und strahlte kaum Torgefahr aus. Ipswich spielte mutig mit, konnte den Reds allerdings nicht wirklich gefährlich werden. Nach den Toren von Jota und Salah wirkte Liverpool wie befreit und ließ nichts mehr anbrennen. Sehr zur Enttäuschung von Sheeran, der neuerdings auch Minderheitseigner des Vereins ist.