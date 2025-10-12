Aktuelle Seite: Home > Sport > Lobnig gewinnt EM-Gold im Beach-Sprint
Lobnig bei EM erfolgreich

Lobnig gewinnt EM-Gold im Beach-Sprint

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 13:43 Uhr
Lobnig bei EM erfolgreich
APA/APA/RICHARD PICHLER/Archiv
Schriftgröße

Von: apa

Weltmeisterin Magdalena Lobnig hat bei den Europameisterschaften im Küstenrudern die Goldmedaille gewonnen. Die Kärntnerin setzte sich am Sonntag im großen Finale im olympischen Beach-Sprintbewerb souverän gegen die Britin Laura McKenzie durch. Im Viertelfinale hatte Lobnig locker die Ungarin Vivien Preil besiegt, im Halbfinale ebenso sicher die Spanierin Teresa Moreno. Damit sparte die Olympiadritte im Flachwasserrudern Kraft für den Kampf um den Sieg.

