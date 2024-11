Lokalmatadorin Mair vor schwerer Prüfung

Von: ka

Wolkenstein – Der morgige Dienstag verspricht Hochspannung beim Raiffeisen ITF Val Gardena Südtirol. Das Turnier erreicht eine Phase, in der die Spreu sich endgültig vom Weizen trennt. Für die heimischen Tennisfans ist das Highlight des Tages das Hauptfeld-Debüt der Südtirolerin Laura Mair (WTA 804). Doch die 21-Jährige, die für den veranstaltenden TC Gherdeina antritt, hat es mit einer echten Herausforderung zu tun: Angelica Sara, das 15-jährige Ausnahmetalent aus Italien, gilt bereits als Shootingstar der Szene. Mit mehr als 29.000 Instagram-Followern und einem Platz unter den Top 100 der Welt in ihrem Jahrgang ist Sara ein Name, der für die Zukunft Großes verspricht.

Für Mair, deren Vater Ingo Präsident des TC Gherdeina ist, kommt das Match nach einer schwierigen Phase: Schulterprobleme und fehlende Spielpraxis prägten ihre jüngsten Wochen. Dennoch darf man die Lokalmatadorin nicht abschreiben. Mit ihrer Erfahrung und einer starken Vorhand könnte sie sich in diesem Generationenduell durchsetzen. Das Spiel ist als fünfte Partie auf Court 1 angesetzt, direkt nach einem ebenso hochkarätigen Programmstart um 9.30 Uhr.

Bereits der Auftakt auf Court 1 ist ein Hingucker: Die Polin Urszula Radwańska, jüngere Schwester der ehemaligen Nummer 2 der Welt, Agnieszka Radwańska, eröffnet den Turniertag. Es folgt ein Match zweier Zukunftshoffnungen: Tyra Grant, das 16-jährige US-Talent aus der Piatti-Akademie, trifft auf die großgewachsene Italienerin Vittoria Paganetti, die in der Qualifikation mit beeindruckender Power brillierte.

Am Abend wird das Programm mit einem Paukenschlag abgerundet: Die Kroatin Lea Bošković (WTA 185), Nummer zwei des Turnies, steigt ein. Auch Silvia Ambrosio vom Serie A1-Halbfinalist TC Rungg feiert in Wolkenstein ihr Debüt. Turnierfavoritin Kathinka von Deichmann (WTA 172) hatte bereits am Montag mit einem Sieg gegen die zähe Brasilianerin Gabriela Ce ihre Ambitionen untermauert. In einem intensiven Duell setzte sie sich nach über zwei Stunden mit 6:4, 6:3 durch. Weniger Mühe hatte die Kanadierin Stacey Fung (WTA 253), die Iva Primorac in nur 54 Minuten mit 6:0, 6:3 abfertigte.

Das Val Gardena verspricht also nicht nur packende Matches, sondern auch einen Blick in die Zukunft des internationalen Tennissports. Und wer weiß, vielleicht schreibt Laura Mair vor heimischem Publikum ein weiteres Kapitel ihrer Karriere.