Lorenzo Lonardi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Bozen – Lorenzo Lonardi trägt ab dem 1. Juli 2023 das Trikot des FC Südtirol. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Virtus Verona Ende Juni ausläuft, unterzeichnet ein dreijähriges Arbeitspapier mit Fälligkeit 30. Juni 2026.

Geboren am 10. Februar 1999 in Verona, ist Lonardi ein zentraler Mittelfeldspieler (187cm x 70kg; Rechtsfuß), der gegebenenfalls auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann. Fußballerisch großgeworden ist er bei Ambrosiana, dem Club aus Sant’Ambrogio di Valpolicella. Mit dessen 1. Mannschaft bestritt Lonardi zwischen 2017 und 2020 88 Pflichtspiele.

Im Sommer 2020 wechselte der Mittelfeldspieler zu Virtus Verona in die Serie C. Für die Rot-Blauen absolvierte er in den vergangenen drei Jahren 111 Pflichtspiele und konnte dabei sechs Tore und 16 Torvorlagen, neun davon in der abgelaufenen Spielzeit, verzeichnen.

Der FCS heißt Lorenzo Lonardi herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.