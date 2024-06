Lubello und Schöpf steigen in Lana aufs Podium

Fünf neue Rekorde in Bozen

Lana – Am Wochenende war Lana zwei Tage lang das Mekka für Mehrkämpfer. Bei der U18-, 20- und U23-Italienmeisterschaft schafften auch zwei Südtiroler den Sprung auf das Podest.

Der Bozner Kevin Lubello holte den Vize-Titel im U20-Zehnkampf. Der Athlet vom CSS Leonardo da Vinci zeigte sich in Lana von seiner besten Seite und schaffte 6.677 Punkte. Lubello, der seine Bestmarke um gleich 540 Zähler nach oben schrauben konnte, musste sich nur Tommaso Franzè (7.137) geschlagen geben. Das Podium komplettierte Francesco Stradi (6.535). Lubellos Teamkollegen Daniele Tomasi (6.191) und Mattia Graiff (5.624) kamen auf die Ränge 8 und 11.

Die zweite Südtiroler Medaille holte Frederic Schöpf aus Lana. Der Lokalmatador war nach längerer Pause zum ersten Mal in einem U18-Zehnkampf am Start, verzeichnete ausgezeichnete 6.320 Punkte und wurde schließlich Dritter. Ganz knapp hinter Marco Beccari (6.351), neuer Italienmeister ist hingegen Matteo Sorci (6.714) aus Perugia.

Alexa Schneider knapp am Podest vorbei

Bei den Damen hat es zu keiner Südtiroler Medaille gereicht. Beste einheimische Athletin war die Bruneckerin Alexa Schneider, die sich im U18-Siebenkampf mit neuer persönlicher Bestmarke von 4.726 Punkten auf Rang 5 platzierte. Zu Bronze von Martina Bianchi fehlten nur 232 Zähler. Den Sieg holte sich Rita Manfredini (5.271), vor Isabella Pastore (5.108). Schneiders Teamkolleginnen beim SSV Bruneck, Greta Amhof und Julia Moser, mussten sich mit dem 10. bzw. 18 Platz zufriedengeben.

Im U20-Siebenkampf landete die Vinschgerin Lorena Lingg (3.951) auf Rang 15, im U23-Bewerb kam Annika Oberrauch (4.464) aus Eppan auf den sechsten Platz.

Die Ergebnisse bei der Mehrkampf-Italienmeisterschaft in Lana:

U18-Siebenkampf Damen

1. Rita Manfredini (La Fratellanza 1874) 5271 Punkte

2. Isabella Pastore (Atletica Stronese) 5108

3. Martina Bianchi (Atletica Bergamo) 4958

…

5. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 4726

10. Greta Amhof (SSV Bruneck) 4371

18. Julia Moser (SSV Bruneck) 4113

U20-Siebenkampf Damen

1. Matilde Morbin (Atletica Vicentina) 5007

2. Eleonora Favaretto (Team Treviso) 4885

3. Gaia Marsegaglia (Team Lombardia) 4746

…

15. Lorena Lingg (LAC Vinschgau) 3951

U23-Siebenkampf Damen

1. Ilaria Zanella (Atletica Vicentina) 4913

2. Francesca Paolin (Atletica Mondovì) 4781

3. Elisabetta Baldelli (Atletica CUS Perugia) 4502

…

6. Annika Oberrauch (SV Lana) 4464

U18-Zehnkampf Herren

1. Matteo Sorci (Atletica Perugia) 6714

2. Marco Beccari (Atletica Piombino) 6351

3. Frederic Schöpf (SV Lana) 6320

U20-Zehnkampf Herren

1. Tommaso Franzè (Atletica Canegrate) 7137

2. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 6677

3. Francesco Stradi (Atletica Reggio) 6535

…

8. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 6191

11. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 5624

U23-Zehnkampf Herren

1. Alberto Nonino (Atletica Malignani) 7.340

2. Lorenzo Mellano (Atletica Fossano) 6.892

3. Federico Bovo (Atletica Biotekna) 6.831

Fünf neue Rekorde in Bozen

Beim 6. Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol, welches gleichzeitig auch die zweite Etappe des Speed King & Queen Trentino Südtirol war, wurden am Samstag gleich fünf neue Rekorde aufgestellt.

Chiara Silvia Meroi (800m) und Greta Brugnolo (Weit) glänzten bei den Damen, Pietro Marangon (400m), Kevin Lodi (800m) und Francesco Marconi (110m Hürden) bei den Herren. Auch zahlreiche Südtiroler konnten sich in Bozen in Szene setzen. 400-m-Läuferin Petra Nardelli aus Eggen gewann in 55.40 Sekunden, Hochspringerin Laura Hofer aus Lana überquerte 1.64 m. Bei den Herren standen zudem die beiden Aushängeschilder vom Athletic Club 96 Bozen, Weitspringer Destiny Nkeonye (7.36 m) und Speerwerfer Hubert Göller (57.66 m), ganz oben auf dem Podest. Auch die Staffel des Bozner Vereins holte Gold.

Dazu kamen noch viele Podestplatzierungen. Ebrima Bojang belegte Platz 3 im 400-m-Lauf (48.59). Bei den Damen wurde die Brunecker 100-m-Sprinterin Ira Harrasser Zweite in 12.26 Sekunden. Silber sicherten sich auch Lara Vorhauser (800 m) aus Sterzing, die Vahrner 100-m-Hürdenläuferin Marie Burger und Weitspringerin Linda Maria Pircher aus Burgstall. Burger kam außerdem über 200 m als Dritte ins Ziel, Selma Göller holte Bronze im Speerwurf.

Die Sieger beim 6. Leichtathletikmeeting Stadt Bozen Südtirol:

Damen

100m: 1. Costanza Donato (Bracco Atletica) 12.03

200m: 1. Nancy Demattè (US Quercia) 24.79

400m: 1. Petra Nardelli (LC Bozen) 55.40

800m: 1. Chiara Silvia Meroi (Assindustria Sport) 2:15.03

100m Hürden: 1. Martina Agostini (Assindustria Sport) 13.85

Hoch: 1. Laura Hofer (SV Lana) 1.64

Weit: 1. Greta Brugnolo (Atletica Riviera del Brenta) 5.99

Speer: 1. Sofia Panzarin (Atletica Vicentina) 41.48

Herren

100m: 1. Enrico Cavagna (US Quercia) 10.90

200m: 1. Davide Giambellini (Atletica Veneta) 21.81

400m: 1. Pietro Marangon (Atletica Vicentina) 48.07

800m: 1. Kevin Lodi (Atletico Bassano 1948) 1:53.24

110m Hürden: 1. Francesco Marconi (Trevisatletica) 14.53

Hoch: 1. Marcello Donadoni (Atletica Bovolone) 2.06

Weit: 1. Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Bozen) 7.36

Speer: 1. Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 57.66

Staffel 4x400m: 1. Athletic Club 96 Bozen (Lorenzo Bocchio, Giovanni Santomaso, Christian Valt, Federico Mogetti) 3:30.15