Luca Belardinelli kehrt zum FC SÃ¼dtirol zurÃ¼ck

Bozen – Luca Belardinelli kehrt zum FC Südtirol zurück. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bereits in der Saison 2022/23 für die Weißroten im Einsatz war, wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2025 von Empoli nach Südtirol.

Geboren am 14. März 2001 in Ravenna, ist Luca Belardinelli ein gelernter „8er“, obwohl er in jungen Jahren vorwiegend als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt wurde. Der heute 23-Jährige ist in Senigallia aufgewachsen und zeigte bereits in seinem ersten Verein, der Fußballschule Vigorina, außerordentliche Qualitäten in Technik, Beweglichkeit, Persönlichkeit und Körperstärke.

Scouts von Empoli erkannten in Belardinelli ein großes Talent und überzeugten sich nach einigen Probetrainings davon, den jungen Mittelfeldspieler in die eigene Fußballakademie aufzunehmen. Nachdem er in der Saison 2017/18 vorwiegend für die U17-Mannschaft zum Einsatz gekommen war, schaffte er in der darauffolgenden Spielzeit den endgültigen Sprung in den Primavera-Kader der Toskaner.

In der Saison 2020/21, seinem dritten vollständigen Jahr mit dem Juniorenteam, gewann Belardinelli den „Scudetto Primavera“, als sich Empoli in der Finalrunde gegen Juventus, Inter und im Endspiel gegen Atalanta durchsetzte.

Anschließend wechselte Belardinelli auf Leihbasis zu Pro Vercelli, wo er seine erste Meisterschaft im Profifußball absolvierte. Für die „Bianche Casacche“ bestritt der Mittelfeldspieler 20 Ligaspiele, zwei Playoff-Partien und eine Begegnung im Serie C-Pokal.

Im Sommer 2022 sicherte sich der FC Südtirol – auf Leihbasis von Empoli – für eine Saison seine Spielerrechte. Belardinelli erkämpfte sich in wenigen Wochen einen Stammplatz in der Mannschaft und trug mit zwei Treffern – gegen Pisa und Benevento – sowie zwei Vorlagen maßgeblich zur erfolgreichen ersten Serie-B-Meisterschaft der Weißroten bei. Am Ende der Saison standen für den Mittelfeldspieler 27 Ligaeinsätze, drei in den Playoffs und einer im Italienpokal zu Buche. In seiner allerletzten Partie für den FC Südtirol, dem Rückspiel des Playoff-Halbfinals in Bari, zog sich Belardinelli nach nur wenigen Minuten eine schwere Knieverletzung zu, aufgrund derer er die gesamte letztjährige Saison verpasste.

Nachdem sich Belardinelli vollständig von dieser Verletzung erholt hatte, bestritt er am 2. November 2024 mit der „Primavera“ von Empoli erstmals wieder ein Pflichtspiel. Auf diesen Einsatz folgte ein weiteres Ligaspiel mit den Junioren, bevor er am 4. Dezember im Italienpokalspiel der Profis gegen Fiorentina in der Startelf stand. Empoli gewann die Begegnung mit 6:5 nach Elfmeterschießen, wobei Belardinelli 63 Minuten auf dem Platz stand.