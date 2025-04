Lucas Auer gewinnt DTM-Auftakt in Oschersleben

Von: apa

Lucas Auer hat einen Auftakt nach Maß in die neue Saison des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gefeiert. Der 30-jährige Tiroler und Neffe von Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger feierte am Samstag in Oschersleben im Mercedes seinen insgesamt zehnten DTM-Sieg, den ersten seit Hockenheim 2022. Der zweite Österreicher in der diesjährigen Serie, Thomas Preining, landete im Porsche auf dem vierten Rang. Am Sonntag (13.00 Uhr) geht das zweite Saisonrennen in Szene.

“Es war ein super Rennen, riesigen Dank an meine Crew”, meinte Auer im Auto via Funk und war sichtlich gerührt von dem Erfolg nach langer Durststrecke. “Perfekter Tag, muss meiner Gruppe Landgraaf gratulieren. Ich gönne es uns allen so sehr, es war ein perfekter Start”, sagte er danach ohne Helm ins Pro-7-Mikrofon. Zunächst wollte er erst einmal den Sieg genießen, ehe er an Sonntag denkt. “In der DTM kann sich alles drehen, aber wir versuchen, wieder abzuliefern.”

Auer feierte einen Start-Ziel-Sieg 0,641 Sekunden vor dem Südafrikaner Jordan Pepper im Lamborghini und 3,885 vor Maro Engel (Mercedes). Preining kam 7,905 Sekunden hinter Auer ins Ziel. Auer verzeichnete auch die schnellste Runde und war dank der Disqualifikation von Ben Green Quali-Schnellster gewesen. Titelverteidiger Mirko Bortolotti musste sich mit Rang neun begnügen.

Preining verpasste das Podium. “Bitter die österreichische Hymne zu hören, und nicht einmal dabei zu sein, aber ich freue mich für Luci”, meinte der 26-jährige Oberösterreicher.