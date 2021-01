Lukas Hofer schrammt knapp am Podest vorbei

Oberhof – Der Montaler Biathlet Lukas Hofer hat zum Auftakt in Oberhof einen Podestplatz nur knapp verpasst. Er landete am Freitag im Sprint über zehn Kilometer auf Rang vier, berichtet Sportnews.bz. Geschlagen wurde er nur von drei Norwegern, die wieder einmal in dieser Saison eine Klasse für sich waren.

Der Sieg ging an den Gesamtweltcup-Führenden Johannes Thingnes Bø, der trotz eines Fehlers am Schießstand seinen älteren Bruder Tarjei um 10,8 Sekunden hinter sich ließ. Rang drei schnappte sich Shootingstar Sturla Holm Lægreid. Hofer, der sein bestes Saisonergebnis verbuchte, fehlten gut zehn Sekunden auf Bronze.

Der 31-Jährige, der beim zweiten Schießen die dritte Scheibe stehen ließ, zeigte bei schwierigen Bedingungen einmal mehr, dass er läuferisch zu den Besten im Biathlon-Zirkus zählt.

Für die Azzurre gab es beim Sprint wenig zu holen. Dorothea Wierer beendet den Sprint auf Platz 31.