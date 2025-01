Mageres Ergebnis: Nur ein Punkt im Heimspiel

Von: ka

Bozen – Die Weißroten spielen an Spieltag 21 Remis: die Gäste gehen durch Bonini früh in Führung (3.), Neuzugang Pyyhtiä markiert postwendend den Ausgleich (8.) – Iemmello scheitert vom Elfmeterpunkt (45 + 6.), ehe die Gastgeber eine Reihe guter Torchancen liegen lassen.

Der FC Südtirol holt im ersten Spiel des neuen Kalenderjahres zuhause gegen die US Catanzaro 1929 im Rahmen des 21. Spieltags der Serie BKT 2024/25 einen Punkt: im Drususstadion von Bozen gibt es ein 1:1 (1:1)-Unentschieden, bei dem für die Weißroten wohl auch etwas mehr drin gewesen wäre. Die Partie kommt früh in Fahrt: in der 3. Minute drückt Bonini den ersten Eckball der Partie für die Gäste, getreten von der linken Seite von Pontisso, aus kurzer Distanz zum frühen 0:1 über die Linie, ehe FCS-Neuzugang Pyyhtiä bei seinem Debüt im Trikot der Weißroten fast postwendend den Ausgleich für die Gastgeber besorgt – nach Flanke von Rover wird sein Direktschuss von Scognamillo noch abgefälscht, Pigliacelli wird verladen und das Leder kullert zum 1:1 über die Linie (8.). In der Folge dominiert der FC Südtirol die Partie und kommt zu einer ganzen Reihe von Torchancen, ehe Cata

nzaro in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Strafstoß zugesprochen bekommt, den Iemmello allerdings über das FCS-Gehäuse setzt (45 + 6.). Auch nach dem Seitenwechsel haben die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel, lassen jedoch weitere Möglichkeiten ungenutzt, weshalb es bei der Punkteteilung bleibt.

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL

Mit der ersten Torraumszene der Partie geht Catanzaro in Führung: Pontisso bringt den ersten Eckstoß der Partie von der linken Seite ins Zentrum, wo Bonini als letzter dran ist und den Ball aus kürzer Distanz zum 0:1 über die Linie drückt (3.). Die Weißroten wissen, zu reagieren, und kommen postwendend zum Ausgleich: eine Hereingabe von Rover von der rechten Seite nimmt Neuzugang Pyyhtiä bei seinem Debüt im FCS-Trikot direkt, sein Abschluss wird von Scognamillo noch entscheidend abgefälscht und kullert zum 1:1 ins Tor (8.). In der Folge sind es die Gastgeber, die zu einer ganzen Reihe von Torchancen kommen: zunächst versucht sich Odogwu links in der Catanzaro-Box um die eigene Achse zu drehen und abzuschließen, sein Schuss geht knapp links vorbei (10.); drei Minuten später kann sich Pigliacelli zweimal gegen Rover und Zedadka auszeichnen (13.). In Minute 15 bringt Praszelik einen Eckball von rechts ins Zentrum, wo El Kaouakibi seinen Kopfstoß über das Tor der Gäste setzt, ehe Odogwu nur kurz darauf mit einer starken Ablage Rover bedient, der seinen Diagonal-Abschluss von rechts in der Box haarscharf am langen linken Eck vorbeilegt (18.).

Erneut nur wenige Minuten später werden zwei aussichtsreiche Abschlüsse von Praszelik und Pyyhtiä in extremis abgeblockt (22.), ehe im weiteren Verlauf Situm Molina rechts im Catanzaro-Strafraum von den Beinen holt – der Unparteiische jedoch lässt weiterlaufen, obwohl ein Kontakt besteht. In Minute 29 flankt Zedadka von links in die Gäste-Box, wo Molina rechts am Fünfmeterraum per Kopf für Odogwu querlegt – dessen Versuch endet in den Armen von Pigliacelli. In Spielminute 32 dann wieder die Giallorossi in der Vorwärtsbewegung: Pompetti bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld als Flanke in die Gefahrenzone und findet den Kopf von Bonini – Poluzzi jedoch ist auf der Hut und hält sicher. Auf der anderen Seite versucht es Martini gleich zweimal, einmal mit seinem linken und einmal mit seinem rechten Fuß, allerdings werden die beiden Abschlüsse jeweils abgeblockt (38.). In Minute 41 dringt Situm per energischer Einzelaktion nach vorne und bereitet schließlich so den Abschluss von Brignola von der Strafraumgrenze vor, der haarscharf rechts am FCS-Tor vorbeirauscht. In der Nachspielzeit foult Odogwu in der eigenen Box Iemmello, es gibt Elfmeter für Catanzaro. Der Gefoulte selbst tritt an, jagt den Ball jedoch in den Bozner Nachmittagshimmel. Dann ist Halbzeit, es bleibt beim 1:1.

Mister Castori bringt zur Pause Giorgini für den gelbverwarnten El Kaouakibi, die Gastgeber bleiben das spielbestimmende Team: Doppelpass zwischen Praszelik und Odogwu, letzterer findet jedoch mit seinem Schuss in Pigliacelli seinen Meister (48.). In Minute 65 schreit das Bozner Drusus-Stadion kollektiv auf, Pontisso holt im Catanzaro-Strafraum Rover von den Beinen, der Unparteiische jedoch hat ein Offensivfoul des FCS-Stürmers gesehen. Unbeirrt spielen die Weißroten nach vorne, eine sehenswerte Aktion mündet in den Schuss von Pyythiä, den Scognamillo in extremis mit seinem Körper abblocken kann (68.). Die Gastgeber bleiben am Drücker: zunächst spielt Pyyhtiä Zedadka frei, der aus rund 20 Metern Distanz zum präzisen Drehschuss ansetzt – Piaglicelli fliegt ins Eck und lenkt den gefährlichen Abschluss über die Querlatte (72.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später bedient Rover Praszelik nach einem hohen Ballgewinn, letzterer jedoch scheitert alleine vor Pigliacelli am erneut glänzend reagierenden Catanzaro-Keeper (74.). Auf der Gegenseite setzt Pontisso Pittarello in Szene, der auf links in die FCS-Box eindringt und schließlich unter Bedrängnis von Giorgini das Außennetz trifft (76.). Der bei seinem Debüt sehr aktive Torschütze Pyyhtiä zwingt Pigliacelli nur wenig später mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Eck zu einer weiteren Parade (79.). In der dritten Minute der Nachspielzeit hat D’Alessandro nach einem missratenen Klärversuch der Hintermannschaft der Weißroten den Lucky Punch für die Calabresi auf dem Fuß, schießt jedoch aus bester Position über das Tor der Gastgeber (90 + 3.). Es bleibt beim 1:1.

FC SÜDTIROL – US CATANZARO 1929 1:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi ©; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 2 El Kaouakibi (46. 30 Giorgini); 11 Zedadka, 6 Martini (60. 20 Belardinelli), 99 Praszelik, 18 Pyyhtiä (86. Mallamo), 79 Molina (90+2. 24. S. Davi); 7 Rover (86. Crespi), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 16 Lamanna, 31 Adamonis, 3 Cagnano, 14 F. Davi, 27 Kurtic, 28 Kofler

Trainer: Fabrizio Castori

US CATANZARO 1929 (3-5-2): 22 Pigliacelli; 6 Bonini, 4 Antonini, 14 Scognamillo; 92 Situm, 24 Pagano (56. 80 Coulibaly), 21 Pompetti, 20 Pontisso (76. 7 Compagnon, 90+5. 29 Seck), 17 Brignola (56. 70 D’Alessandro); 90 Pittarello, 9 Iemmello

Auf der Ersatzbank: 1 Dini, 8 Koutsoupias, 19 La Mantia, 23 Brighenti, 27 Ceresoli, 28 Biasci, 61 Maiolo, 84 Cassandro

Trainer: Fabio Caserta

SCHIEDSRICHTER: Luca Massimi (Termoli) | Assistenten: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) & Federico Fontani (Siena) | Vierter Offizieller: Bogdan Nicolae Sfira (Pordenone)

VAR: Matteo Gualtieri (Asti) | AVAR: Fabio Maresco (Napoli)

TORE: 0:1 Bonini (3.), 1:1 Pyyhtiä (8.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Pontisso (USC | 9.), Pittarello (USC | 45+1.), El Kaouakibi (FCS | 45+2.), Brignola (USC | 50.), Crespi (FCS | 86.), Coulibaly (USC | 88.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 5-6°C, Rasen in optimalem Zustand. Vor Spielbeginn eine Schweigeminute im Gedenken an Aldo Agroppi e Fabio Cudicini. 3.169 Zuschauer, davon 614 Gästefans. Eckenverhältnis: 7-2 (2-1) | Nachspielzeit: 2min (+4) + 4min (+2)