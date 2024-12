Makelloses Liverpool in CL bei Girona, Bayer empfängt Inter

Von: APA/Reuters/dpa

Zum Auftakt der 6. Runde der Fußball-Champions-League gastiert Tabellenführer Liverpool am Dienstag (18.45 Uhr/live Sky) in Spanien bei Girona. Das Team von Trainer Arne Slot ist nach fünf Spieltagen und fünf Siegen in der Ligaphase noch makellos, das soll auch beim LaLiga-Mittelständler so bleiben. In Bergamo kommt es derweil zum Duell zwischen Europa-League-Sieger Atalanta und Titelverteidiger Real Madrid (21.00). Bayer Leverkusen empfängt Inter Mailand.

Liverpool hatte am Wochenende zwangsweise spielfrei, Sturm “Darragh” verhinderte eine Austragung des Derbys gegen Everton. Dementsprechend ausgeruht sollten Mohamed Salah und Co. in Spanien antreten, die Rollenverteilung ist jedenfalls klar. “Sie beherrschen alle Konzepte des Spiels. Ihr Spiel ist sehr dynamisch und sie haben Spieler mit hoher Intensität und Druck”, sagte Girona-Coach Michel. “Wir werden mehr denn je rennen müssen. Sie dominieren alles, und deshalb müssen wir unser Bestes geben.”

Zuletzt gelang das am Wochenende nicht, gegen Real gab es eine 0:3-Heimniederlage. Die Madrilenen reisen dafür mit viel Schwung nach Bergamo, wo die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti dringend punkten muss. Schließlich liegt der amtierende Champion derzeit nur auf Rang 24 der CL-Tabelle. In seiner Heimat kann Ancelotti auf die wieder genesenen Vinicius Jr. und Rodrygo zurückgreifen. Hinzu kommt, dass Jude Bellingham und auch Kylian Mbappe langsam ihren Torriecher wiederfinden. “Wir müssen durchhalten, nach und nach kommen wir zurück”, meinte der 65-Jährige.

Meisterliches Kräftemessen in Leverkusen

In Leverkusen kommt es zum Kräftemessen zwischen dem deutschen und dem italienischen Meister. Bayer liegt mit zehn Punkten auf Rang sechs, Inter mit Marko Arnautovic hat drei Zähler mehr und ist Zweiter. “Wir treffen auf eine der besten europäischen Mannschaften. Das wird eine großartige Herausforderung für uns”, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso, der voraussichtlich Stürmer Patrik Schick wieder zur Verfügung hat. Inter hat in der Königsklasse noch kein Spiel verloren und kein Gegentor kassiert und ist zudem seit 14 Pflichtspielen unbesiegt.

Der FC Bayern München und Konrad Laimer gastieren in Gelsenkirchen “bei” Schachtar Donezk. In ihrem 300. Spiel in Europas Königsklasse müssen die Münchner auf ihren Kapitän Manuel Neuer verzichten, der einen Rippenbruch erlitt, wie Trainer Vincent Kompany am Montagabend bestätigte. Mit einem Sieg wollen sich Laimer und Co. in die Top 8 schieben. Für das punktelose RB Leipzig geht es im Heimspiel gegen Aston Villa bereits um alles oder nichts.