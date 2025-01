Man City gewinnt nach längerer Zeit zweites Mal in Folge

Von: apa

Manchester City hat zum ersten Mal seit zehn Wochen in der Premier League zwei Spiele in Folge gewonnen. Auf das 2:0 in Leicester folgte für die Mannschaft von Pep Guardiola am Samstag ein 4:1-Heimsieg gegen West Ham United. Erling Haaland erzielte zwei Tore für den Meister, der in der Tabelle aber außerhalb der Top Fünf blieb. Oliver Glasner kam mit Crystal Palace im Heimspiel gegen Chelsea zu einem 1:1, das Team des Oberösterreichers ist aktuell auf Rang 15 zu finden.

Der Brasilianer Savinho war der entscheidende Mann bei City. Seine Hereingabe beförderte West Hams Vladimir Coufal (10.) zunächst ins eigene Tor. Haaland köpfelte kurz vor der Pause (42.) eine Savinho-Flanke ins Tor, ehe der Norweger nach Pass des Südamerikaners zum 3:0 (55.) vollendete. Phil Foden (58.) legte weiter nach, ehe Niclas Füllkrug (71.) noch für die “Hammers” traf.

Crystal Palace belohnte sich für eine Leistungssteigerung durch ein spätes Tor von Jean-Philippe Mateta (82.). Chelsea blieb damit zum vierten Mal in Folge in der Liga sieglos. Cole Palmer (14.) hatte die viertplatzierten “Blues” verdient vorangebracht. Die Gäste vergaben danach Chancen auf das 2:0, was sich rächen sollte.