Aktuelle Seite: Home > Sport > Manchester City patzt im Titelrennen – 3:3 bei Everton
Unzufiedenheit bei Manchester City nach 3:3 gegen Everton

Manchester City patzt im Titelrennen – 3:3 bei Everton

Montag, 04. Mai 2026 | 23:02 Uhr
Unzufiedenheit bei Manchester City nach 3:3 gegen Everton
APA/APA/AFP/PETER POWELL
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat sich im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel einen möglicherweise entscheidenden Patzer geleistet. Die “Citizens” erreichten am Montag auswärts gegen Everton nur ein 3:3 und liegen damit fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Die “Gunners” haben noch drei, City vier Partien auszutragen. Unterdessen verschärfte sich Chelseas Krise mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest weiter.

ManCity ging gegen Everton durch Jeremy Doku in Führung (43.), dann aber gelang Thierno Barry nach einem Fehler von Marc Guehi der Ausgleich (68.). Jake O’Brien legte nach einem Corner nach (73.) und Barry stellte auf 3:1 (81.). Die Gäste zeigten Comeback-Qualitäten und retteten dank Erling Haaland (83.) und Doku (98.) noch ein Unentschieden, das allerdings für die Meisterschaft zu wenig sein könnte.

Chelsea weiter in der Krise

Citys FA-Cup-Finalgegner Chelsea ist nach der Pleite gegen Nottingham sechs Spiele in Folge ohne Punkt, das erste Tor in dieser Phase war ein schwacher Trost. Das bisher letzte Erfolgserlebnis mit einem 4:1-Sieg bei Aston Villa hatte es am 4. März gegeben. Chelsea rutschte seither vom fünften auf den neunten Platz ab, einen Punkt vom Zwölften entfernt.

Das Ehrentor des Club-Weltmeisters durch Joao Pedro (93.) per Fallrückzieher war freilich sehenswert. Taiwo Awoniyi (2.,52.) und Igor Jesus per Elfer (15.) trafen für die Gäste. Der zweifache Meistercup-Sieger (1979, 1980) kam gerade recht in Form. Sechs Zähler beträgt drei Runden vor Schluss der Vorsprung auf den letzten Abstiegsrang. Am Donnerstag verteidigt Forest im Europa-League-Semifinale bei Aston Villa einen 1:0-Vorsprung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
Kommentare
43
Alarm bei Gasthof: Hybridfahrzeug steht in Flammen
Papst macht illegalen Einwanderer zum Bischof in Republikaner-Hochburg
Kommentare
30
Papst macht illegalen Einwanderer zum Bischof in Republikaner-Hochburg
Pistazien-Preisschock: Lieferengpässe durch Iran-Krise 
Kommentare
27
Pistazien-Preisschock: Lieferengpässe durch Iran-Krise 
“Smoke free” an der Adria
Kommentare
25
“Smoke free” an der Adria
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Kommentare
24
Trump lässt Deutschland über Truppenabzug im Unklaren
Anzeigen
Mehr Herkunft auf dem Teller
Mehr Herkunft auf dem Teller
Für viele Gäste zählt beim Essen längst mehr als nur der Geschmack.
Die Bäuerin ist das Herz des Hofes
Die Bäuerin ist das Herz des Hofes
Südtiroler Milch kann mehr
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 