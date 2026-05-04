Manchester City patzt im Titelrennen – 3:3 bei Everton

Von: apa

Manchester City hat sich im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel einen möglicherweise entscheidenden Patzer geleistet. Die “Citizens” erreichten am Montag auswärts gegen Everton nur ein 3:3 und liegen damit fünf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Die “Gunners” haben noch drei, City vier Partien auszutragen. Unterdessen verschärfte sich Chelseas Krise mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Nottingham Forest weiter.

ManCity ging gegen Everton durch Jeremy Doku in Führung (43.), dann aber gelang Thierno Barry nach einem Fehler von Marc Guehi der Ausgleich (68.). Jake O’Brien legte nach einem Corner nach (73.) und Barry stellte auf 3:1 (81.). Die Gäste zeigten Comeback-Qualitäten und retteten dank Erling Haaland (83.) und Doku (98.) noch ein Unentschieden, das allerdings für die Meisterschaft zu wenig sein könnte.

Chelsea weiter in der Krise

Citys FA-Cup-Finalgegner Chelsea ist nach der Pleite gegen Nottingham sechs Spiele in Folge ohne Punkt, das erste Tor in dieser Phase war ein schwacher Trost. Das bisher letzte Erfolgserlebnis mit einem 4:1-Sieg bei Aston Villa hatte es am 4. März gegeben. Chelsea rutschte seither vom fünften auf den neunten Platz ab, einen Punkt vom Zwölften entfernt.

Das Ehrentor des Club-Weltmeisters durch Joao Pedro (93.) per Fallrückzieher war freilich sehenswert. Taiwo Awoniyi (2.,52.) und Igor Jesus per Elfer (15.) trafen für die Gäste. Der zweifache Meistercup-Sieger (1979, 1980) kam gerade recht in Form. Sechs Zähler beträgt drei Runden vor Schluss der Vorsprung auf den letzten Abstiegsrang. Am Donnerstag verteidigt Forest im Europa-League-Semifinale bei Aston Villa einen 1:0-Vorsprung.