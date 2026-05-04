Pkw rast in Leipzig in Menschenmenge: Zwei Tote

Von: APA/AFP/dpa

Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt im deutschen Bundesland Sachsen sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus zunächst unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Zwei Personen sollen demnach schwer verletzt sein. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen.

Die Polizei sprach zunächst von mehreren Verletzten. Nach Angaben des Leipziger Branddirektors Axel Schuh gab es neben den zwei Toten zwei Schwerverletzte und darüber hinaus “20 Betroffene”. Die Hintergründe des Geschehens waren noch unklar. “Wir haben noch nicht genau die Motivation, wir wissen noch nichts über den Täter”, sagte Jung. Nach ersten Angaben fuhr der mutmaßliche Täter aus Richtung Augustusplatz kommend über die Grimmaische Straße, eine Einkaufsstraße, bis zum Markt. Auf Bildern war ein graues Auto mit beschädigter Kühlerhaube und zersplitterter Windschutzscheibe vor einem Poller zu sehen.

Ministerpräsident Kretschmer: “Amokfahrt”

Die Lage sei geklärt, sagte Jung in seinem Statement. “Es gibt keine Gefährdungslage mehr.” Die Polizei sprach zunächst von einer “unübersichtlichen Lage”. Es gebe einen “Großeinsatz”. “Die Rettungskräfte haben einen Massenanfall von Verletzten ausgerufen, die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz”, erklärte die Polizei. “Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht derzeit keine Gefahr mehr aus.”

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ging bei dem tragischen Geschehen in Leipzig von einer mutmaßlichen “Amokfahrt” aus. “Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung. So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns entschlossen”, sagte Kretschmer. “Wir werden alles daransetzen, sie schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat wird mit aller Konsequenz handeln.” Jetzt werde es darum gehen, füreinander da zu sein. “Sachsen hält zusammen.”