Manchester City schlägt Liverpool 3:0 und rückt Arsenal nahe

Sonntag, 09. November 2025 | 19:37 Uhr
Von: apa

Manchester City hat Meister Liverpool im 1.000. Spiel von Pep Guardiola als Cheftrainer klar in die Schranken gewiesen. 3:0 siegten die “Citizens” im Premier-League-Schlager am Sonntag, Erling Haaland (29.), Nico Gonzalez (45.+3) und Jeremy Doku (63.) trafen im englischen Regen. Der Zweite Manchester City verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Arsenal damit auf vier Zähler. Liverpool liegt nun schon acht Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Die Guardiola-Elf hätte schon nach zwölf Minuten voran liegen können. Haaland scheiterte aber mit einem Foul-Elfmeter an Liverpools Giorgi Mamardashvili. Der Georgier hatte den ungemein agilen Doku im Strafraum leicht berührt, auf VAR-Hinweis gab es nach langer Kontrolle den Strafstoß. Für Haaland war es der bereits dritte Elfer-Fehlschuss in seinen jüngsten sechs Versuchen.

Haaland trifft, Liverpool jubelt vergebens

Der Norweger sollte dennoch anschreiben. Per Kopf traf er zu seinem 14. Saisontor in die Maschen. Liverpools Virgil van Dijk war neun Minuten später ebenfalls per Kopf erfolgreich, der Treffer zählte jedoch nicht, da Andy Robertson laut Ansicht der Unparteiischen den Torhüter irritierte. Für die Reds setzte es kurz vor Pausenpfiff den nächsten Rückschlag: Nico Gonzalez hatte viel Zeit und traf aus rund 20 Metern. Van Dijk fälschte den Ball noch entscheidend ab.

Liverpool kam verbessert aus der Kabine, der eingewechselte Cody Gakpo verpasste nach einer knappen Stunde das Anschlusstor. Doku schaffte hingegen die Entscheidung. Wieder verschaffte sich der Belgier mit einem kurzen Antritt Platz und zog platziert ab. Im Vorjahr hatte City beide Liga-Duelle mit Liverpool verloren und wurde in Folge vom Team von Coach Arne Slot als Meister entthront.

Oliver Glasner musste sich mit Crystal Palace mit einem 0:0 im Heimspiel gegen Tabellennachbar und Erzrivale Brighton begnügen. Der Oberösterreicher ist mit dem FA-Cup-Sieger aktuell Zehnter der Tabelle.

