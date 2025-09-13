Aktuelle Seite: Home > Sport > Marc Marquez stürzt im MotoGP-Sprint von San Marino
Marc Marquez stürzt im MotoGP-Sprint von San Marino

Samstag, 13. September 2025 | 16:27 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: apa

WM-Dominator Marc Marquez ist im MotoGP-Sprint von San Marino in Führung liegend gestürzt und ausgeschieden. Der spanische Ducati-Werksfahrer rutschte am Samstag nach sechs von 13 Runden im kurzen Rennen von der Strecke, weshalb der italienische Pole-Setter Marco Bezzecchi den Sieg erbte. Der Aprilia-Pilot gewann vor dem Ducati-Duo Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio.

Vor den Augen von Motorrad-Legende Valentino Rossi und Formel-1-Star Lando Norris stürzte Marquez, der in dieser Saison bereits 14 Sprints gewonnen hat, und gab damit auch seinen neunten Sprint-Erfolg in Serie aus der Hand. Zuvor hatte sich der 32-Jährige, der in der WM-Wertung nun 173 Punkte vor seinem Bruder Alex führt, mit aggressiven Manövern an die Spitze gesetzt. Der Grand Prix über 27 Runden wird am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV) gefahren.

