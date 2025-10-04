Marco Bezzecchi gewinnt MotoGP-Sprint in Indonesien

Von: APA/sda/Reuters

Der Italiener Marco Bezzecchi hat am Samstag beim Grand Prix von Indonesien den MotoGP-Sprint gewonnen. Der Aprilia-Pilot überholte in Mandalika nach verpatztem Start, aber toller Aufholjagd den führenden Spanier Fermin Aldeguer (Ducati) in der letzten Runde und gewann damit seinen insgesamt dritten Sprint. Dritter wurde mit Raul Fernandez (Aprilia) ebenfalls ein Spanier. Bester KTM-Fahrer war Pedro Acosta als Fünfter.

Weltmeister Marc Marquez musste sich nach einem durchwachsenen Qualifying und nur dem neunten Startplatz sowie einer “Long-Lap”-Strafe wegen eines riskanten Überholmanövers gegen Alex Rins mit Rang sieben begnügen. Vor einer Woche hatte der Spanier im japanischen Motegi vorzeitig seinen siebenten WM-Titel fixiert.

Der Kurs in Mandalika liegt Marc Marquez nicht besonders, er hat dort noch nie gewonnen. Dennoch haben seine Punkte vom siebenten Rang mitgeholfen, dass Ducati am Samstag den Team-WM-Titel in trockene Tücher gebracht hat. Dazu beigetragen haben freilich vor allem seine 13 Grand-Prix- sowie 15 Sprint-Siege. Der Grand Prix geht am Sonntag (09.00 Uhr/ServusTV, Sky) in Szene.