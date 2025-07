Markus Lauridsen wird ein Wolf

Von: mk

Bruneck – Es gab noch nicht viele dänische Cracks beim HC Pustertal bzw. EV Bruneck. Einzig Emil Kristensen (zwei Jahre) sowie Morten Jensen (acht Spiele) streiften das Wölfe-Trikot über, nun schickt sich ein weiterer an, starkes Eishockey und das berühmte dänische „Hygge“-Gefühl mit nach Bruneck zu bringen. Markus Lauridsen kommt zum HC Pustertal.

Der Verteidiger hat unlängst und dies bereits zum elften Mal seine Nationalmannschaft bei einer A-WM verstärkt. Der 34-jährige gehört schon über ein Jahrzehnt – meist zusammen mit seinem Bruder Oliver – zum Stammpersonal der Dänen. Bereits in jungen Jahren wechselte der 186 cm große Verteidiger nach Schweden. Viele junge Dänen gehen diesen Weg, um im Profieishockey Fuß zu fassen, was eindrucksvoll gelang. Ungedrafted spielte sich Lauridsen zu 137 Einsätzen in der AHL, dann folgte die Rückkehr nach Europa. Den Großteil der Karriere verbrachte der mit einem harten Schuss ausgestattete Linksschütze in Schweden. Insgesamt stehen 308 Einsätze für Malmö, HV71, AIK und Leksands zu Buche. 2017/18 gehörte Lauridsen dem Kader des DEL-Meisters Red Bull München an, mit dem er auch in der Champions League spielte. Im Jänner 2024 folgte die Rückkehr in die DEL zu den Frankfurt Lions. Beim Dolomiten-Cup 2024 traf er dabei übrigens auch auf den HCP. Insgesamt stehen für den vielseitigen Markus Lauridsen fast 250 Länderspiele für Dänemark zu Buche, all diese Routine und Klasse bringt er nun in das Pustertal mit, wo er mit der Rückennummer elf auflaufen wird.

Markus Lauridsen selbst erklärt: “Ich hatte einige sehr gute Gespräche mit Patrick Bona und Jason Jaspers, darüber, welche Richtung der HCP einschlagen will und wie ich in Zukunft zum Erfolg beitragen kann. Ich möchte ein Spieler sein, auf den man sich auf und abseits des Eises verlassen kann, sowie meine Erfahrung und Führungsqualitäten in das Team einbringen. Ich freue mich sehr darauf, ins Pustertal zu kommen und meine Mitspieler kennenzulernen. Vor allem aber auch, die Energie von euch Fans zu spüren und vor euch aufs Eis zu gehen!”

“Mit Markus Lauridsen ist es uns gelungen, einen international erfahrenen Verteidiger zum HCP zu holen. Er ist ein solider Zwei-Wege-Verteidiger, der körperlich sehr präsent ist und einer der Leader unseres Teams werden soll. Wir freuen uns sehr auf ihn!”, betont Patrick Bona.