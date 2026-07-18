Markus Ortler führt den Landeswintersportverband in eine dritte Amtszeit

Von: ka

Bozen – Kontinuität an der Spitze des Landeswintersportverbandes FISI Südtirol: Markus Ortler ist am Samstagnachmittag bei der Vollversammlung im Bozner Pfarrheim als Präsident der FISI Südtirol bestätigt worden und geht damit in seine dritte Amtsperiode. Gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand will der Vinschger den eingeschlagenen Weg fortsetzen und bis 2030 den Fokus weiterhin auf die Förderung des Nachwuchses sowie die nachhaltige Entwicklung des Südtiroler Wintersports legen.

Ortler wurde am Samstagnachmittag mit 5306 von 5696 Stimmen (93,15 Prozent) der wahlberechtigten Südtiroler Vereine bestätigt. An der Vollversammlung nahm auch Flavio Roda teil, der Präsident des italienischen Wintersportverbandes FISI. „Die vergangenen vier Jahre waren sehr intensiv und hatten mit den Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 ein absolutes Highlight parat. Nun freue ich mich auf mein drittes Mandat als Präsident des Landeswintersportverbandes. Wir haben in den vergangenen vier Jahren schon sehr viele interessante Projekte voranbringen können. Nun gilt es, die Weichen für den nächsten Olympischen Zyklus zu legen und gemeinsam die Jugend mit der größtmöglichen Qualität auszubilden“, sagte Ortler nach seiner Bestätigung.

Breite Unterstützung im Vorstand

Gemeinsam mit dem Präsidenten wird der Verband künftig von Georg Altstätter, Walter Eberhöfer, Giorgio Giovanelli, Christian Gruber, Dietmar Herbst, Leander Moroder und Arnold Rieder im Vorstand geführt.

Zur Athletenvertreterin wurde Silvia Bertagna gewählt. Als Vertreterin der Techniker gehört Monika Santa dem Vorstand an. Komplettiert wird das Führungsteam eines der größten Fachsportverbände des Landes durch Rechnungsrevisor Stefan Schweigl sowie Ersatzrevisor Walther Aberham.

Eine lange Verbandsgeschichte

Mit der Wiederwahl setzt sich die Kontinuität an der Spitze des 1946 gegründeten Landeswintersportverbandes fort. Erster Präsident war Alessandro Malpassi, der den Verband mehr als drei Jahrzehnte führte. Es folgten Heinz Kemenater (1976–1978), Helmut Adams (1978–1992), Martin Wieser (1992–2001), Richard Weißensteiner (2001–2006), Alfred Jud (2006–2008) und Hermann Ambach (2008–2019). Nach einer kurzen kommissarischen Leitung durch Vittorio Menghini wurde Markus Ortler im September 2019 erstmals zum Präsidenten gewählt und dann 2022, bzw. 2026 bestätigt.

Wahlen Landeswintersportverband FISI Südtirol 2026 – 2030:

Präsident

Markus Ortler (einziger Kandidat) – 5306 Stimmen / 93,15 Prozent

Vorstand

Gewählt:

Arnold Rieder – 5238 Stimmen

Leander Moroder – 4971

Giorgio Giovanelli – 4965

Christian Gruber – 4894

Georg Altstätter – 4646

Dietmar Herbst – 4611

Walter Eberhöfer – 4582

Nicht gewählt:

Sebastian Zuech – 2759

Athletenvertreterin

Silvia Bertagna (einzige Kandidatin) – 292/292 Stimmen

Vertreterin der Techniker

Monika Santa (einzige Kandidatin) – 94/94 Stimmen

Rechnungsrevisor

Stefan Schweigl – 4278 Stimmen

Ersatzrevisor

Walther Aberham – 1328 Stimmen