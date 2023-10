Masters: Südtirol-Auswahl auf Platz 11 in Lignano

Lignano – Am Wochenende fand in Lignano Sabbiadoro bei Udine die siebte Auflage der traditionellen Masters-Regionentrophäe statt. Die Südtirol-Auswahl belegte dabei den 11. Rang.

Erst vergangene Woche ging in Pescara die Masters-Europameisterschaft zu Ende. Keine sieben Tage später stand schon das nächste Großereignis auf dem Programm. Neben der Südtiroler Auswahl waren auch die Teams aus der Emilia Romagna, Ligurien, Lombardei, Marken, Piemont, Apulien, Sardinien, Toskana, Trentino, Veneto sowie Hausherren aus dem Friaul am Start.

Insgesamt 13 Südtiroler traten die Fahrt nach Lignano Sabbiadoro an. Zwei von ihnen schafften auch den Sprung aufs Podest. Für die Glanzleistung sorgte F60-Athletin Elisabeth Moser. Die Sarnerin vom Südtirol Team Club setzte sich über 1500 m in starken 5:34.82 Minuten durch. Waltraud Mattedi sicherte sich hingegen Silber im F60-Speerwurf mit 25.90 m. Außerdem holte die Signaterin Bronze im Hammerwerfen mit 34.61 m. In der Mannschaftswertung belegte die Südtirol-Auswahl den elften Rang mit 215 Punkte. Der Sieg ging an die Lombardei (104), vor dem Veneto (106,5) und der Emilia Romagna (125).