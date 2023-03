Matchpucks für Jungbullen und Jesenice

Bozen – Die Red Bull Hockey Juniors und HDD SIJ Acroni Jesenice gingen in ihren Viertelfinal-Serien der Alps Hockey League mit 3:0 in Führung. Somit fehlt beiden Teams nur noch ein Sieg zum Aufstieg ins Halbfinale. Die Jungbullen fertigten die Hockey Unterland Cavaliers klar mit 10:4 ab. Jesenice setzte sich gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 3:0 durch und feierte das zweite Shutout in Folge. Die erstmalige Serienführung hat der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel inne, der sich bei den Rittner Buam SkyAlps mit 3:0 durchsetzte. Mit 4:1 war S.G. Cortina Hafro gegen den EHC Lustenau siegreich. Somit liegen auch die Italiener in der „best-of-7“-Serie mit 2:1 in Front. Alle Viertelfinalserien werden am Dienstag, 14. März fortgesetzt.

Erstmals in der Geschichte der Alps Hockey League liegt der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel in einer Playoff-Serie in Führung. Die Tiroler feierten einen klaren 3:0-Auswärtssieg bei den Rittner Buam SkyAlps und haben in der „best-of-7“-Serie nun einen 2:1-Vorsprung inne. Mann des Spiels war neben KEC-Schlussmann Alexander Schmidt, der sein erstes Saison-Shutout feierte, Rok Kapel, der zwei Treffer beisteuerte. Der Slowene, der erst seit dem 16. Februar in Kitzbühel weilt, hält bereits bei zwölf Punkten aus lediglich acht Spielen. Bereits nach circa 17 Minuten hatten die Gäste einen 3:0-Vorsprung inne. Johannes Tschurnig sorgte für den dritten Treffer der Adler. Ritten kam zu keiner Zeit in die Partie, verzeichnete aber immerhin 35 Torschüsse.

Cortina feiert Heimsieg

Auch im dritten Spiel der Serie S.G. Cortina Hafro gegen EHC Lustenau setzte sich das Heimteam durch. Somit geht Cortina in der Serie gegen die Vorarlberger mit 2:1 in Führung. Am Samstag waren die Italiener mit 4:1 siegreich, wobei es bis achteinhalb Minuten vor Spielende noch 1:1-Unentschieden stand, ehe Gabriele Parini den 2:1 Game-Winner erzielte. Davide Faloppa und Michael Zanatta machten schließlich in den letzten Spielminuten mit seinem Doppelpack binnen 71 Sekunden alles klar. Das einzige Tor von Lustenau erzielte Patrick Ratz in Überzahl. Mit 44 zu 29 Torschüssen waren die Hausherren auch in der Schussstatistik klar überlegen und feierten somit am Ende einen verdienten Sieg.

Jesenice mit zweitem Shutout in Folge

HDD SIJ Acroni Jesenice ist nur noch einen Sieg vom vorzeitigem Halbfinal-Aufstieg entfernt. Die Slowenen setzten sich am Samstag gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 3:0 durch und feierten bereits das zweite zu Null-Spiel in Folge. Torwart Antti Karjalainen konnte alle 20 Schüsse auf sein Tor parieren. Am Donnerstag musste der Finne noch 29 Mal zupacken. Für die Tore des Vorjahresfinalisten sorgten Gasper Sersen (13.), Rudolfs Polcs (21.) und Zan Jezovsek (40.). Der Lette Polcs verbuchte als einziger Spieler dieser Serie in jedem Spiel zumindest einen Punkt.

Red Bull Hockey Juniors gewinnen zweistellig

Neben Jesenice sind auch die Red Bull Hockey Juniors nur noch einen Sieg vom Halbfinal-Aufstieg entfernt. In einem Torspektakel fertigten die Jungbullen die Hockey Unterland Cavaliers mit 10:4 ab. Dabei trugen sich auf Seiten von RBJ gleich neun verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Lediglich Aljaz Predan traf doppelt. Der einzige Dreifach-Torschütze war Miro Markkula, der aber auf Seiten von Unterland spielt. Das Team aus Salzburg hatte die Partie von Beginn weg im Griff, führte nach dem ersten Drittel mit 2:0 und legte im Mittelabschnitt gleich fünf Treffer nach. Unterland war im zweiten Spielabschnitt zwei Mal erfolgreich, womit alleine im Mitteldrittel sieben Treffer erzielt wurden. Im Schlussabschnitt konnten die Gäste aus Neumarkt früh auf 3:7 verkürzen, doch die Hausherren stellten den Fünf-Tore-Vorsprung nur kurze Zeit später wieder her. Danach legte der Gewinner der Master Round noch zwei weitere Male nach und setzte sich am Ende auf beeindruckende Art und Weise mit 10:4 durch.

Alps Hockey League | 11.03.2023 | Viertelfinale 3:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Stand in der „best-of-7“ Serie: 3:0

Referees: HLAVATY, LEHNER, Moidl, Weiss. | Zuschauer: 820

Goals JES: 1:0 Sersen G. (13. Jezovsek Z. – Larinmaa J.), 2:0 Polcs R. (21. Logar M.), 3:0 Jezovsek Z. (40. Svetina E.)

Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 10:4 (2:0, 5:2, 3:2)

Referees: RUETZ, VIRTA, Mantovani, Wimmler. | Zuschauer: 235

Stand in der „best-of-7“ Serie: 3:0

Goals RBJ: 1:0 Heigl T. (14./PP2 Sinn P.), 2:0 Predan A. (15. Auer L. – Sumpj J.), 3:0 Heigl N. (21. Maier O.), 4:0 Jelavic M. (22. Cernik D. – Assavolyuk D.), 5:0 Auer L. (23. Predan A.), 6:1 Cernik D. (34. Assavolyuk D.), 7:1 Predan A. (35. Auer L. – Kirchebner M.), 8:3 Fischer S. (43. Krening P.), 9:3 Krening P. (51. Schreiner V. – Heigl T.), 10:4 Schreiner V. – 58. Cernik D. – Assavolyuk D.)

Goals HCU: 5:1 Markkula M. (27. Sölva M. – Haarala S.), 7:2 Markkula M. (38. Haarala S. – Goldner L.), 7:3 Girardi D. (42. Markkula M. – Giovanelli D.), 9:4 Markkula M. (52. Kaufmann M. – DeNardin E.)

Rittner Buam SkyAlps – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Referees: LAZZERI, SCHAUER, Fleischmann, Rinker. | Zuschauer: 653

Stand in der „best-of-7“ Serie: 1:2

Goals KEC: 0:1 Kapel R. (10. Tschurnig J. – Zolmanis S.), 0:2 Tschurnig J. (18. Kuronen J. – Urbanek M.), 0:3 Kapel R. (40./PP1 Kreuter D. – Hochfilzer H.)

S.G. Cortina Hafro – EHC Lustenau 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Referees: HOLZER, MOSCHEN, Cristeli, Eisl. | Zuschauer: 525

Stand in der „best-of-7“ Serie: 2:1

Goals SGC: 1:0 Traversa T. (11. Zardini Lacedelli N. – Alvera T.), 2:1 Parini G. (52. Zardini Lacedelli N. – Di Tomaso G.), 3:1 Faloppa D. (55. Traversa T. – Lacedelli R.), 4:1 Saha M. (56. Di Tomaso G. – Adami F.)

Goal EHC: 1:1 Ratz P. (40./PP1 König D. – Puschnik K.)