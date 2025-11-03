Matilda Liù Moar gewinnt den Jugendeuropacup in Toulouse

Von: Ivd

Brixen – Mit einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich Matilda Liù Moar (AVS Brixen) die Goldmedaille beim Finale des letzten Jugendeuropacups der Saison in Toulouse. Die junge Athletin setzte sich souverän gegen ihre Konkurrentinnen durch und verwies die Slowenin Lena Goric sowie die Spanierin Julia Benach Zubero auf die Plätze zwei und drei. „Ich wollte den letzten Jugendeuropacup genießen und mein Bestes geben. Im Finale habe ich festgestellt, dass mir die Route gut liegt. Als ich den entscheidenden Zug gemacht habe, wurde mir bewusst: Ich stehe auf dem Siegertreppchen. Dass es dann das höchste werden würde, war doch eine Überraschung und ein toller Abschluss“, sagt sie in einer ersten Reaktion.

Bereits in der Qualifikation überzeugte Matilda mit starker Form und zog als Drittplatzierte klar ins Finale ein. Dort ließ sie ihren Mitstreiterinnen keine Chance: Erst beim Griff 33 plus musste sie sich geschlagen geben – ein Wert, den keine andere Athletin auch nur annähernd erreichte. Lena Goric kam lediglich bis Griff 22 plus, was die Dominanz von Matilda eindrucksvoll unterstreicht.

Dank dieser herausragenden Leistung beendet Matilda die Saison auf dem hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung des Jugendeuropacups – geschlagen nur von Lena Goric.

Auch weitere Athletinnen aus Südtirol waren in Toulouse am Start: Bettina Dorfmann (AVS Brixen) verpasste als 21. der Qualifikation knapp den Einzug ins Finale. Leonie Hofer (AVS Passeier) belegte in der allgemeinen Klasse den 34. Rang.