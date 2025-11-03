Aktuelle Seite: Home > Sport > Matilda Liù Moar gewinnt den Jugendeuropacup in Toulouse
Letzter Jugendeuropacup der Saison

Matilda Liù Moar gewinnt den Jugendeuropacup in Toulouse

Montag, 03. November 2025 | 13:24 Uhr
Matilda Liù Moar
FASI
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen – Mit einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich Matilda Liù Moar (AVS Brixen) die Goldmedaille beim Finale des letzten Jugendeuropacups der Saison in Toulouse. Die junge Athletin setzte sich souverän gegen ihre Konkurrentinnen durch und verwies die Slowenin Lena Goric sowie die Spanierin Julia Benach Zubero auf die Plätze zwei und drei. „Ich wollte den letzten Jugendeuropacup genießen und mein Bestes geben. Im Finale habe ich festgestellt, dass mir die Route gut liegt. Als ich den entscheidenden Zug gemacht habe, wurde mir bewusst: Ich stehe auf dem Siegertreppchen. Dass es dann das höchste werden würde, war doch eine Überraschung und ein toller Abschluss“, sagt sie in einer ersten Reaktion.

Bereits in der Qualifikation überzeugte Matilda mit starker Form und zog als Drittplatzierte klar ins Finale ein. Dort ließ sie ihren Mitstreiterinnen keine Chance: Erst beim Griff 33 plus musste sie sich geschlagen geben – ein Wert, den keine andere Athletin auch nur annähernd erreichte. Lena Goric kam lediglich bis Griff 22 plus, was die Dominanz von Matilda eindrucksvoll unterstreicht.

Dank dieser herausragenden Leistung beendet Matilda die Saison auf dem hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung des Jugendeuropacups – geschlagen nur von Lena Goric.

Auch weitere Athletinnen aus Südtirol waren in Toulouse am Start: Bettina Dorfmann (AVS Brixen) verpasste als 21. der Qualifikation knapp den Einzug ins Finale. Leonie Hofer (AVS Passeier) belegte in der allgemeinen Klasse den 34. Rang.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
70
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
28
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
27
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Kommentare
25
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Kommentare
24
Sexistisches KI-Foto von Tania Cagnotto aufgetaucht
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 