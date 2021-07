Maxxis Bike Transalp geht in die 23. Runde

Nauders – Die MAXXIS BIKE Transalp geht nach der Pause in 2020 in ihre 23. Runde. Vom 4. bis 10. Juli 2021 werden wieder über 600 Mountainbiker und Mountainbikerinnen in sieben Tagen die Alpen überqueren – mit dem Mountainbike und aus eigener Muskelkraft. 577 Kilometer und 18.875 Höhenmeter gilt es dabei von Nauders bis nach Riva del Garda zu überwinden.

Neben den klassischen Zweierteams kann dieses Jahr zum zweiten Mal in der BIKE-TransalpGeschichte auch solo gestartet werden. Startort des morgen beginnenden Etappenrennens ist Nauders. Umgeben von mächtigen Dreitausendern, inmitten herrlicher Wälder und Wiesen, ausgestattet mit feinsten Trails und Pfaden ist Nauders ein Eldorado für alle Mountainbiker. Zahlreiche Besucher zieht es jeden Sommer in diese mountainbikefreundliche Gegend.

Am heutigen Samstag hatten die Teilnehmer die Chance, den einen oder anderen Trail schon einmal zu testen und nebenbei die Ausblicke zu genießen, bevor es morgen im Renntempo über Stock und Stein geht. Nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr ist die Freude bei allen sichtlich groß. Die Organisatoren sind genauso glücklich darüber wie die über

600 Teilnehmer, dass morgen Dank tatkräftiger Unterstützung aller Helfer und eines umfangreichen Hygienekonzepts der Startschuss für das Event fallen wird.