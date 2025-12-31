Aktuelle Seite: Home > Sport > Mbappe droht wegen Bänderverletzung mehrwöchige Zwangspause
Mbappe muss vorerst zuschauen

Mbappe droht wegen Bänderverletzung mehrwöchige Zwangspause

Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 16:18 Uhr
Mbappe muss vorerst zuschauen
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Real Madrid muss vorerst ohne Stürmerstar Kylian Mbappe zurechtkommen. Der Franzose habe sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Angaben zur Dauer der Zwangspause machte der Club nicht. Medien schätzen unterdessen, dass der 27-Jährige bis zu drei Wochen ausfallen wird. Mbappe war im zuletzt strauchelnden Starensemble von Trainer Xabi Alonso zusammen mit Tormann Thibaut Courtois einer der wenigen Lichtblicke.

Den Medienberichten zufolge gilt als sicher, dass Mbappe zumindest beim nächsten Liga-Spiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der ab dem 7. Jänner in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es. Einen Tag nach dem ersten Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao trifft Real in der Supercopa auf Stadtrivale Atletico Madrid. Die Sieger bestreiten am 11. Jänner das Finale. Bei der vorigen Ausgabe bezwang Barca den Erzrivalen Real im Endspiel mit 5:2.

Immer wieder Kniebeschwerden

Noch am Dienstag hatte Mbappe ohne sichtbare Beschwerden am öffentlichen Training von Real Madrid teilgenommen. Er hatte aber zuletzt immer wieder Kniebeschwerden. Trotzdem wurde er von Trainer Alonso kaum geschont: Er kam in dieser Saison auf 2.108 Minuten und stand in 24 von 25 Pflichtspielen Reals auf dem Platz. Für Frankreich absolvierte er vier von sechs Partien.

Sportlich ist der Weltmeister von 2018 derzeit bei den “Madrilenos” auch kaum zu ersetzen: Mit 18 Ligatoren in 18 Spielen, zwei Treffern im Pokal und neun Toren in fünf Champions-League-Partien kommt Mbappe in dieser Saison bisher auf 29 Treffer und fünf Vorlagen. In seiner Abwesenheit könnten Gonzalo Garcia oder der Brasilianer Rodrigo eine Chance bekommen und in die Startelf rücken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Kommentare
48
So schätzt Quästor Ferrari die Südtiroler ein
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Kommentare
41
Maskenaffäre: Freispruch für Zerzer und Wegher
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
36
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
Kommentare
35
Mit Heli auf die Skipiste: Fluglizenz jetzt weg
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
31
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 