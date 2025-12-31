Mbappe droht wegen Bänderverletzung mehrwöchige Zwangspause

Von: APA/dpa

Real Madrid muss vorerst ohne Stürmerstar Kylian Mbappe zurechtkommen. Der Franzose habe sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Angaben zur Dauer der Zwangspause machte der Club nicht. Medien schätzen unterdessen, dass der 27-Jährige bis zu drei Wochen ausfallen wird. Mbappe war im zuletzt strauchelnden Starensemble von Trainer Xabi Alonso zusammen mit Tormann Thibaut Courtois einer der wenigen Lichtblicke.

Den Medienberichten zufolge gilt als sicher, dass Mbappe zumindest beim nächsten Liga-Spiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der ab dem 7. Jänner in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es. Einen Tag nach dem ersten Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao trifft Real in der Supercopa auf Stadtrivale Atletico Madrid. Die Sieger bestreiten am 11. Jänner das Finale. Bei der vorigen Ausgabe bezwang Barca den Erzrivalen Real im Endspiel mit 5:2.

Immer wieder Kniebeschwerden

Noch am Dienstag hatte Mbappe ohne sichtbare Beschwerden am öffentlichen Training von Real Madrid teilgenommen. Er hatte aber zuletzt immer wieder Kniebeschwerden. Trotzdem wurde er von Trainer Alonso kaum geschont: Er kam in dieser Saison auf 2.108 Minuten und stand in 24 von 25 Pflichtspielen Reals auf dem Platz. Für Frankreich absolvierte er vier von sechs Partien.

Sportlich ist der Weltmeister von 2018 derzeit bei den “Madrilenos” auch kaum zu ersetzen: Mit 18 Ligatoren in 18 Spielen, zwei Treffern im Pokal und neun Toren in fünf Champions-League-Partien kommt Mbappe in dieser Saison bisher auf 29 Treffer und fünf Vorlagen. In seiner Abwesenheit könnten Gonzalo Garcia oder der Brasilianer Rodrigo eine Chance bekommen und in die Startelf rücken.