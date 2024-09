Mbappe erleidet bei Real-Sieg Oberschenkelverletzung

Von: APA/Reuters

Stürmerstar Kylian Mbappe hat beim 3:2-Sieg von Real Madrid gegen Alaves eine Muskelverletzung erlitten und droht für das anstehende Derby gegen Atletico auszufallen. Real bestätigte am Mittwoch eine Blessur, nachdem der Franzose am Dienstagabend zehn Minuten vor Spielende ausgewechselt worden war und dabei auf den linken Oberschenkel gedeutet hatte.

Trainer Carlo Ancelotti sprach danach in einer ersten Reaktion von einer Vorsichtsmaßnahme. Angesichts des bevorstehenden Stadtderbys am Sonntag gab es aber besorgte Reaktionen der Fans. Mbappe zeigte sich nach dem Wechsel von Paris nach Madrid im Sommer bisher treffsicher. In neun Pflichtspielen für Real traf er sieben Mal. Auch gegen Alaves schrieb er einen Treffer an.

Real teilte mit, dass die Blessur weiter beobachtet werde. Laut spanischen Medienberichten ist Mbappes Einsatz gegen Atletico unrealistisch.