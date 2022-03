Meran gewinnt U18-Mannschafts-Italienmeistertitel

Triest – Über 2.000 Athleten ermittelten am Wochenende in Triest die Italienmeister im Cross-Lauf. Dabei holten die Mädchen des Sportclub Meran den U18-Mannschaftstitel.

Die Passerstädterinnen trumpften bei der „Festa del Cross“ im Friaul einmal mehr groß auf. Lisa Leuprecht aus Lana, die Rablanderin Anna Hofer, Sofia Demetz aus Gröden und die Meranerin Emma Ghirardello Pichler setzten sich im U18-Mannschafts-Bewerb mit 29 Punkten klar vor der Polisportiva Cheti (49) und CUS Torino (72) durch. Beste Südtiroler Athletin war Leuprecht, die die 4-km-Strecke in 15.04 Minuten als Fünfte überquerte.

Die F60-Masters-Staffel des Südtirol Team Club holte hingegen den Vize-Italienmeistertitel. Rosanna Barbi Lanziner, Rosa Pattis, Elisabeth Moser und Christina Teissl mussten sich nur der Atletica Paratico geschlagen geben. Im Junioren-Rennen der Damen kam Nike Frick vom SC Meran auf Rang 12, vor ihrer Teamkollegin Emily Vucemillo. Im Herren-Rennen der allgemeinen Klasse wurde Raphael Joppi vom Südtiroler Laufverein über 10 km 63. in 33.32 Minuten. Edoardo Melloni vom Bozner Verein Athletic Club 96 belegte auf der kurzen Distanz Rang 7.

Auch eine zehnköpfige U16-Landesauswahl ging in Triest an den Start. Zu Spitzenergebnissen reichte es diesmal allerdings nicht: Während sich die Mädchen auf den 18. Rang platzierten, musste sich das Buben-Team mit Platz 19 begnügen.

Alle Südtiroler Ergebnisse bei der Cross-Italienmeisterschaft in Triest:

Damen allgemeine Klasse Verein, 8 km

78. Martina Falchetti (Sportclub Meran) 33.29 Minuten

81. Emma Garber (Sportclub Meran) 33.50

96. Veronika Hölzl (Sportclub Meran) 35.11

Damen-Staffel, 4×1 Runde

18. SAF Bolzano (Sonia Rampado, Federica Bramezza, Sara Marinello, Michela Piva) 37.22

Damen-Staffel Masters F60, 4×1 Runde

2. Südtirol Team Club (Rosanna Barbi Lanziner, Rosa Pattis, Elisabeth Moser, Christina Teissl) 36.05

Mädchen Junioren, 6 km

12. Nike Frick (Sportclub Meran) 23.20

13. Emily Vucemillo (Sportclub Meran) 23.24

Mädchen U18, 4 km

7. Lisa Leuprecht (Sportclub Meran) 15.04

13. Anna Hofer (Sportclub Meran) 15.15

18. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 15.24

59. Emma Ghirardello Pichler (Sportclub Meran) 16.53

68. Eva Hölzl (Sportclub Meran) 17.21

Mädchen U18 Vereinswertung

1. Sportclub Meran 29 Punkte

2. Polisportiva Cheti 49

3. CUS Torino 72

Mädchen U18 Verein, 4 km

5. Lisa Leuprecht (Sportclub Meran) 15.04

10. Anna Hofer (Sportclub Meran) 15.15

14. Sofia Demetz (Sportclub Meran) 15.24

55. Emma Ghirardello Pichler (Sportclub Meran) 16.53

101. Sofiacristina Chugayda (SAF Bolzano) 17.54

128. Sonia Rampado (SAF Bolzano) 19.06

144. Anna Marinello (SAF Bolzano) 20.30

147. Federica Bramezza (SAF Bolzano) 20.42

Mädchen U16 Landesauswahl, 2 km

58. Sofia Sambin (Sportclub Meran) 7.43

93. Julia Gamper (Sportclub Meran) 7.57

138. Katja Mitterhofer (Sportclub Meran) 8.29

139. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 8.32

145. Julia Agethle (Sportclub Meran) 8.40

Herren allgemeine Klasse, 10 km

63. Raphael Joppi (Südtiroler Laufverein) 33.32

Herren kurz

7. Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Bozen) 8.59

Herren U18, 5 km

61. David Agethle (Sportclub Meran) 18.22

Herren U18 Verein, 5 km

107. Max De Carli (SAF Bolzano) 19.04

138. Jacopo Flaim (SAF Bolzano) 20.38

148. Gabriele Polli (SAF Bolzano) 25.20

Herren U16 Landesauswahl, 3 km

102. Simon Olivetto (Südtiroler Laufverein) 11.03

116. Alex De Carli (SAF Bolzano) 11.11

131. Peter Thaler (ASV Deutschnofen) 11.26

136. Giuseppe Tassielli (Merano Running) 11.37

157. Daniel Synek (SAF Bolzano) 13.30

Pircher 2. bei Mehrkampf-Italienmeisterschaft

Die 20-jährige Burgstallerin Linda Maria Pircher hat am Wochenende bei der Mehrkampf-Hallenitalienmeisterschaft in Padua den ausgezeichneten zweiten Platz im U23-Fünfkampf mit 3.879 Punkten geholt.

Die Athletin des SV Lana befindet sich in dieser noch jungen Saison bereits in Topform. Pircher verbesserte ihre bisherige Hallen-Bestmarke im Fünfkampf von 3.738 Punkten, aufgestellt vor wenigen Wochen in Ancona, noch einmal um 141 Zähler. In der U23-Wertung reichte es hinter der neuen Italienmeisterin Marta Giovannini (4.041 Punkte) aus Livorno zu Silber. Das Podest komplettierte Sara Chiaratti (3.765) aus Ligurien. Pircher stellte in drei Disziplinen (60m Hürden, Kugel und Weitsprung) eine neue Bestmarke auf.

Eine gute Leistung zeigte auch der 16-jährige Bozner Daniele Tomasi vom CSS Leonardo da Vinci. Der talentierte Fünfkämpfer schrammte nur knapp am Podest vorbei und wurde mit neuer Bestmarke von 3.290 Punkten Vierter. Zwar verpasste Tomasi den Sprung aufs „Stockerl“, stellte dafür aber im Hochsprung (1.71 m) sowie über 1000 m (2:52.51) zwei weitere persönliche Bestleistungen auf.

David Pircher war in Padua ebenfalls am Start. Der jüngere Bruder von Linda nahm am Siebenkampf der Alterskategorie U20 teil, wo er mit 4.435 Punkten Rang 12 belegte. Sein bestes Ergebnis verbuchte Pircher über 60 m (7.60 Sekunden) sowie im 60-m-Hürdenlauf (8.87).

Ergebnisse Hallen-Italienmeisterschaft Mehrkampf in Padua:

U23-Fünfkampf Damen

1. Marta Giovannini (Atletica Livorno) 4041 Punkte

2. Linda Pircher (SV Lana) 3879

(60 Hürden: 9.04; Hoch: 1.62; Kugel: 12.27; Weit: 5.89; 800m: 2:27.59)

3. Sara Chiaratti (Atletica Libertas Livorno) 3765

U20-Siebenkampf Herren

1. Alberto Nonino (Atletica Malignani) 5360

2. Stefano Demo (Atletica Canavesana) 5140

3. Federico Bovo (Atletica Biotekna) 5036

12. David Pircher (SV Lana) 4435

(60m: 7.60; Weit: 6.31; Kugel: 12.65; Hoch: 1.80; 60 Hürden: 8.87; Stab: 3.40; 1000m: 3:07.32)

U18-Fünfkampf Herren

1. Riccardo Tomè (Atletica San Vendemiano) 3526

2. Tommaso Franzè (Atletica Canegrate) 3470

3. Daniele Galvagni (Quercia Trentingrana) 3418

4. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 3290

(60 Hürden: 8.51; Weit: 6.05; Kugel: 10.96; Hoch: 1.71; 1000m: 2:52.51)