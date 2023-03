Meran holt Bronze im U20-Teambewerb

Cross-Italienmeisterschaft in Gubbio

Gubbio – Über 2.000 Athleten ermittelten am Wochenende in Gubbio die Italienmeister im Cross-Lauf. Dabei schaute für den Sportclub Meran Bronze im Team-Bewerb heraus.

Insgesamt 29 einheimische Athleten gingen bei der „Festa del Cross“ in Umbrien an den Start. Für das beste Einzel-Ergebnis sorgte die Grödnerin Sofia Demetz, die sich im U18-Rennen über 4 km auf Rang 12 platzierte. Emma Ghirardello Pichler aus Meran wurde 14..

Die Lananerin Lisa Leuprecht, die ebenfalls für die Passerstädterinnen startet, belegte im U20-Bewerb den 16. Platz. Ihre Teamkollegin, die Rablanderin Anna Hofer, kam als 18. ins Ziel, Emily Vucemillo und Nike Frick (beide ebenfalls vom SCM) mussten sich mit dem 28. bzw. 30 Rang begnügen. Im Vorjahr in Triest gewann Meran mit Leuprecht, Hofer, Demetz und Ghirardello Pichler den U18-Mannschaftsbewerb, heuer belegte die Athletinnen aus der Kurstadt in der U20-Teamwertung den dritten Rang.

Auch eine siebenköpfige U16-Landesauswahl ging in Gubbio an den Start. Zu Spitzenergebnissen reichte es diesmal allerdings nicht: Die Mädchen platzierten sich auf den 14. Rang, Buben-Team war keines am Start.

Alle Südtiroler Ergebnisse bei der Cross-Italienmeisterschaft in Gubbio:

Herren allgemeine Klasse, 10 km

262. Robert Brunner (SC Meran) 37.43

265. Arnold Hiller (SC Meran) 37.51

268. Daniele van der Heide (SC Meran) 37.58

310. Jan Raven Rosol (CSS Leonardo da Vinci) 43.06

319. Emanuele Pitarresi (CSS Leonardo da Vinci) 52.52

U23 Herren, 10 km

64. Leonardo Varner (CSS Leonardo da Vinci) 42.01

U20 Damen, 6 km

16. Lisa Leuprecht (SC Meran) 24.00

18. Anna Hofer (SC Meran) 24.12

28. Emily Vucemillo (SC Meran) 24.35

30. Nike Frick (SC Meran) 24.35

U18 Burschen, 5 km

169. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 19.51

119. Alex De Carli (SAF Bolzano) 19.05

239. Lukas Oberkalmsteiner (SAF Bolzano) 23.59

240. Gabriele Polli (SAF Bolzano) 24.23

U18 Mädchen, 4 km

12. Sofia Demetz (Gherdeina Runners) 15.59

14. Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 16.01

116. Julia Gamper (SC Meran) 18.00

138. Kathrin Hauser (SC Meran) 18.34

178. Irene Gatti (SAF Bolzano) 19.58

193. Sonia Rampado (SAF Bolzano) 20.39

213. Sofiacristina Chugayda (SAF Bolzano) 24.38

214. Maria Elisa Barazzuol (SAF Bolzano) 24.38

U16 Mädchen Landesauswahl, 2 km

52. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 8.07

65. Eva Schrott (SC Meran) 8.14

82. Lilian Marie Andres (SC Meran) 8.19

100. Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 8.27

111. Magdalena Pircher (SC Meran) 8.34

137. Katja Mitterhofer (SC Meran) 8.46

146. Julia Agethle (SC Meran) 8.59