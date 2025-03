Meran verkürzt gegen Ritten

Von: mk

Bozen – HDD SIJ Acroni Jesenice zog als dritte Mannschaft ins Halbfinale der Alps Hockey League ein. Die Slowenen feierten am Dienstag einen 7:4-Heimsieg über Hafro Cortina Hockey. Der HC Meran/o Pircher setzte sich hingegen mit 2:1 in der zweiten Verlängerung bei den Rittner Buam SkyAlps durch und verkürzte in der „best-of-7“-Viertelfinalserie auf 2:3.

Als dritte Mannschaft hat sich HDD SIJ Acroni Jesenice für das Halbfinale qualifiziert. Die Slowenen feierten am Dienstag einen 7:4-Heimsieg über Hafro Cortina Hockey und entschieden die Serie mit 4:1 für sich. Zwar gingen die Italiener nach 48 Sekunden durch Waltteri Lehtonen in Führung, die Hausherren drehten die Partie aber schnell zu ihren Gunsten. Kurz vor der ersten Drittelpause traf Jasa Jenko zum 4:2. Doch Cortina meldete sich im Mittelabschnitt zurück und konnte die Partie sogar ausgleichen. Jesenice hatte an diesem Abend aber den längeren Atem: in der 47. Minute legte Ozbe Slibar erneut vor, wenig später traf Tjas Lesnicar zur Vorentscheidung. Luc Slivnik sorgte schließlich für den Endstand.

Der HC Meran/o Pircher setzte sich hingegen mit 2:1 in der zweiten Verlängerung bei den Rittner Buam SkyAlps durch und verkürzte in der „best-of-7“-Viertelfinalserie auf 2:3. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste in der 26. Minute durch Massimo Pietroniro in Führung. Es dauerte bis zur 51. Minute, als Ethan Szypula der Ausgleich gelang – es war der einzige von 56 Rittner Torschüssen, der an diesem Abend den Weg ins Tor fand. Das Spiel wurde nämlich in der zweiten Verlängerung durch Patrick Madsen (85‘) entschieden. Spiel 5 findet am Donnerstag in Meran statt.

Alps Hockey League:

Dienstag, 18.03.2025:

SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro 7:4 (4:2,0:2,3:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Markizeti, Weiss.

Goals 0:1 SGC Lehtonen W. (00:48 / Di Tomaso G. ,Saha M. / EQ), 1:1 JES Jenko J. (01:47 / unassisted / EQ), 2:1 JES Selan M. (03:58 / Koblar G. ,Svetina E. / EQ), 3:1 JES Sillanpaa S. (13:40 / Sturm J. ,Valtola O. / EQ), 3:2 SGC Faloppa D. (17:45 / unassisted / EQ), 4:2 JES Jenko J. (19:12 / Koblar G. / EQ), 4:3 SGC Pietroniro K. (28:57 / Barnabo’ L. / EQ), 4:4 SGC Adami F. (32:55 / Larcher E. / EQ), 5:4 JES Slibar O. (46:04 / Lyons J. / EQ), 6:4 JES Lesnicar T. (47:22 / Koblar G. / EQ), 7:4 JES Slivnik L. (52:23 / Jenko J. ,Urukalo Z. / EQ)

Endstand in der “best-of-7”-Serie: 4:1

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher 1:2 OT (0:0,0:1,1:0,0:1)

Referees: GIACOMOZZI, HUBER R., Fleischmann, Strimitzer.

Goals 0:1 HCM Pietroniro M. (25:15 / unassisted / EQ), 1:1 RIT Szypula E. (50:16 / Hjorth E. ,Larsen M. / EQ), 1:2 HCM Madsen P. (84:21 / Nakajima T. ,Gellon D. / EQ)

Stand in der “best-of-7”-Serie: 3:2