Messi verlängert Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028

Von: APA/dpa/Reuters

Fußball-Superstar Lionel Messi hat seinen Vertrag bei Inter Miami um drei Jahre verlängert. Der 38-jährige Argentinier unterschrieb beim Club von Mitbesitzer David Beckham ein neues Arbeitspapier bis Ende 2028, wie der Verein aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag mitteilte. “Seit meiner Ankunft in Miami bin ich sehr glücklich. Daher bin ich wirklich froh, hier weitermachen zu können”, sagte Messi, der seit Sommer 2023 in Florida kickt.

“Wir haben den besten Spieler aller Zeiten in unsere Stadt geholt. Das zeigt unser Engagement für Miami, aber es zeigt auch Leos Engagement für die Stadt, für den Verein und für den Sport”, sagte Ex-Fußballstar Beckham. Messi sei genauso engagiert wie eh und je und wolle immer noch gewinnen.

Messi wird auch im neuen Miami-Stadion kicken

Mit dem neuen Vertrag wird Messi im kommenden Jahr auch im Mittelpunkt der Eröffnung des neuen Stadions von Inter Miami stehen. Im Sommer dürfte er dann alles daran setzen, bei der WM in Kanada, Mexiko und seiner neuen Fußball-Wahlheimat USA den Titel zu verteidigen.

Der langjährige Barcelona-Star war 2023 nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain zu Inter Miami gewechselt. In der MLS erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Mit der Vertragsverlängerung setzte Messi wohl auch das entscheidende Signal für die WM-Titelverteidigung 2026. Auch wenn sich der Routinier noch nicht klar zu seiner sechsten WM-Teilnahme bekannt hat, wird ein Fehlen des Ausnahmekickers bei der WM 2026 immer unwahrscheinlicher. Zuerst stehen für Messi ab dem kommenden Wochenende aber noch die Play-offs in der MLS an, in denen es um den Titel geht.

WM-Triumph im fünften Anlauf

Jüngst hatte er auch bei seinem vermutlich letzten Pflicht-Länderspiel auf argentinischem Boden keine eindeutige Botschaft an seine Fans gegeben. “Wir werden sehen”, hatte er Anfang September betont: “Wenn ich mich gut fühle, genieße ich es. Wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich aber ehrlich gesagt keine Freude daran”, erklärte Messi: “Ich habe noch keine Entscheidung bezüglich der Weltmeisterschaft getroffen.”

2022 in Katar hatte Messi im fünften Anlauf den so ersehnten WM-Triumph geholt. Vor dem Turnier in Katar hatte Messi mehrfach betont und insistiert, dass dies seine letzte WM sein sollte. Mit Blick auf das Endrunden-Turnier im kommenden Jahr hat er dann später immer wieder betont, dass er sich nicht festlegen und schauen wolle, wie es ihm geht.