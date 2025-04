Michael Storer Sieger der Tour of the Alps – Gall Fünfter

Michael Storer ist der Sieger der Tour of the Alps

Von: apa

Der Sieger der Tour of the Alps heißt Michael Storer. Der 28-jährige Australier (Tudor) fing am Freitag auf der Schlussetappe über 112 km rund um Lienz Leader Thymen Arensman (NED) ab und gewann als Tages-Achter noch 1:33 Min. vor dem Ineos-Radprofi. Die Decathlon-Teamkollegen von Felix Gall, Nicolas Preudhomme und Paul Seixas, holten zeitgleich nach 2:58:54 Stunden die Ränge eins und zwei. Storer kam 1:20 Min. dahinter ins Ziel. Gall landete auf dem fünften Gesamtrang.

Der als Gesamt-Vierter in den letzten Abschnitt gegangene Felix Gall konnte in der Entscheidung nicht mitreden und bleibt bei der Tour of the Alps weiter ohne Etappensieg. Am Ende fehlten ihm 5:13 Minuten auf Sieger Storer. “Die Stimmung war wirklich einzigartig. Es waren so viele bekannte Gesichter auf der Strecke und es war schon sehr speziell”, sagte Gall zu seinen Emotionen in seiner unmittelbaren Heimat. “Ich habe ziemlich zu kämpfen gehabt, es war nicht mein allerbester Tag. Wenn ich mich super gefühlt hätte, hätte ich am letzten Anstieg noch (Giulio) Ciccone attackiert, aber es war dann eher so, dass ich schauen habe müssen, bei der Gruppe dabei zu bleiben”, resümierte der Osttiroler im ORF.

Gall startet nach Pause im Windtunnel Tour-Vorbereitung

Rückblickend könne er sich nicht wirklich etwas vorwerfen. “Etappe eins war sehr gut, Etappe zwei habe ich auch Probleme gehabt. Storer war extrem stark. Ich bin zufrieden, es war eine sehr harte Woche”, sagte Gall, der sich nun auf einige Tage Pause freut.

Für den Decathlon-Star liegt die Priorität natürlich beim Saisonhöhepunkt Tour de France. Nach der Pause beginnt für Gall die zweite Saisonhälfte. “Wir werden in den Windtunnel gehen, werden uns Etappen vor allem in den Pyrenäen anschauen und dann geht es ins Höhentrainingslager in die Sierra Nevada.” Als Vorbereitungsrennen bestreitet Gall die Tour de Suisse. “Ich bin zufrieden mit meinem Leistungslevel diese Saison. Gefehlt hat, dass ich es in das Ergebnis in der Gesamtwertung ummünzen habe können.”