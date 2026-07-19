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Lucas Miedler mit Neo-Partner zum Gstaad-Titel

Miedler gewinnt mit Neo-Partner Polmans zwölften ATP-Titel

Sonntag, 19. Juli 2026 | 16:09 Uhr
Lucas Miedler mit Neo-Partner zum Gstaad-Titel
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Lucas Miedler kommt als frisch gebackener Doppelsieger des ATP-Turniers in Gstaad nach Kitzbühel. An der Seite seines vorerst neuen Partners, des Australiers Marc Polmans, gewann er gleich das erste Event gegen Marcelo Demoliner und Robert Galloway aus Brasilien und den USA durch ein 6:3,6:4 im Finale. Für den Weltranglisten-21. aus Tulln war es der insgesamt zwölfte Doppeltitel auf der Tour. Das Duo ist in Kitzbühel als Nummer zwei gesetzt.

“Ich bin happy, wir spielen ja die erste Woche gemeinsam, also es waren auch ein paar unbekannte Sachen auch”, hatte Miedler schon vor dem Endspiel gemeint. Er wird mit Polmans fix bis zu den US Open spielen. Bis New York stehen nach Kitzbühel die Turniere in Washington, Montreal, Cincinnati und eventuell noch Winston-Salem auf dem Programm.

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