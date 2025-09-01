Millwall gibt Verpflichtung von WAC-Angreifer Ballo bekannt

Von: apa

Der Millwall FC und der WAC haben den Wechsel von Angreifer Thierno Ballo bekannt gegeben. Der 23-jährige Offensivspieler unterschrieb demnach einen Leihvertrag für die laufende Saison beim englischen Zweitligisten. Medial hieß es zuletzt, dass Millwall auch eine anschließende Kaufoption für Ballo besitze. Die Clubs ließen in ihren Mitteilungen davon nichts durchblicken.

In der abgelaufenen Saison hatte Ballo beim Cupsieger auch mit zehn Toren in der Liga zu überzeugen vermocht. Im Juni debütierte er beim 4:0-Sieg in San Marino im ÖFB-Nationalteam. In England spielte er bereits im Nachwuchs von Chelsea, ehe er ab 2021 in Österreich bei Rapid (bis Frühjahr 2022) und dann beim WAC (ab Sommer 2022) engagiert war. Bei den Wolfsbergern stand Ballo am vergangenen Wochenende aufgrund seines bevorstehenden Transfers nicht mehr im Kader.

“Nach drei unvergesslichen Jahren beim WAC ist es Zeit für ein neues Kapitel”, sagte Ballo laut einer WAC-Mitteilung. Mit Ryan Wesley Ogam Rabok und Austin Uzondu Harrison stoßen indes zwei neue Spieler zu den “Wölfen”. Der 20-jährige Mittelstürmer Ogam Rabok kommt aus seiner kenianischen Heimat ins Lavanttal. Er ist für Kenia in dieser Woche in der WM-Qualifikation im Einsatz. Der 19-jährige Linksverteidiger Uzondu Harrison wechselt vom FC Ikorodu City aus Nigeria nach Wolfsberg.