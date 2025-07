Minigolf-Meisterschaft 2025 in Terenten

Von: Ivd

Terenten – Am vergangenen Wochenende stand das Pustertaler Bergdorf Terenten ganz im Zeichen des Minigolfs: Die Italienischen Meisterschaften 2025 gingen im Dorfzentrum von Terenten über die Bühne – und boten den Teilnehmenden wie Zuschauenden zwei spannende und emotionale Tage.

Organisiert vom Mini Golf Club Terenten gemeinsam mit Minigolf Italia und unter dem Dach der FIGeST (Italienische Föderation für traditionelle Spiele und Sportarten), versammelte das Turnier die besten Spielerinnen und Spieler des Landes. Auf dem Programm standen Einzel- und Mannschaftsbewerbe in verschiedenen Kategorien. Mit dabei: jede Menge Präzision, starke Nerven – und eine gute Portion Wettkampffieber.

Dominanz des M.C. Cusano Milanino

Bei den Eliteteams setzte sich der M.C. Cusano Milanino an die Spitze, gefolgt vom Team S.V. Lana. Auch in der Einzelwertung der Herren triumphierte mit Cristian Pinton ein Spieler aus Cusano Milanino. In der Damenkategorie holte sich Anna Bandera – ebenfalls für Cusano Milanino – den Titel. Damit unterstrich der Club seine derzeitige Vormachtstellung im italienischen Minigolfsport.

Starke Leistungen auch aus Südtirol

Auch Südtiroler Vereine konnten punkten: Der S.V. Lana und der M.G.C. Terenten standen mehrfach auf dem Podium. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Kurt Unterhauser und Hannes Laimer (beide S.V. Lana) sowie von Ramona Schmid und Elvira Schimd (beide M.G.C. Terenten), die jeweils in ihrer Klasse Medaillen holten.

Ein Sport mit Zukunft

Die Meisterschaften in Terenten haben gezeigt, dass Minigolf mehr ist als ein Zeitvertreib. Es ist eine wachsende Disziplin, die Wettkampf und Vergnügen vereint – und Menschen verschiedenster Altersgruppen zusammenbringt. Ein Spiel mit einfachen Regeln, aber hohem Anspruch – und mit einem Herz für Gemeinschaft.