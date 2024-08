Minigolf: Traum von einer Team-Medaille bleibt unerfüllt

Von: ka

Canegrate/Mailand/Algund – Alexander Lang (49) aus Algund bleibt auch bei seinem 3. Einsatz bei einem Minigolf-Großereignis in der Senioren-Klasse (Über 45 Jahre) ohne Team-Medaille. Wie schon bei seinen letzten 2 Teilnahmen an WM und EM der Senioren musste sich der Algunder in der Herren-Teamwertung mit Platz 5 begnügen. Im italienischen Nationalteam war auch Dieter Kaufmann (66/Seis) vom MGC Terenten mit dabei und belegte ebenso mit Italien in der Teamwertung Platz 5. Dagmar Hirschmann vom MGC Ternten konnte sich hingegen über den Gewinn der Silbermedaille mit dem tschechischen Nationalteam in der Damen-Teamwertung freuen. Die Entscheidung um Platz 2 und 3 in der Damen-Teamwertung fiel in einem Stechen zwischen Tschechien und der Schweiz, beide mit 706 Schlägen, mit 2 Schlägen vor Italien (708). Die Tschechinnen konnten dad Stechen für sich entscheiden und sicherten sich die Silbermedaille. Gold ging an Deutschland (685).

In der Einzelwertung schnitt Dieter Kaufmann bei den männlichen Senioren am besten ab. Mit einer 28 auf Beton und einer 20 auf Eternit in den letzten beiden Runde gelang ihm noch der Sprung auf Platz 23, der ihm ein Ticket für das Matchplay der 32 besten männlichen Senioren bescherte. Im Matchplay war aber dann für Kaufmann in Runde 1 Endstation. Der Seiser verlor gegen den Österreicher Adriano Steiner mit 3:4 und schied aus. Kaufmann belegte im Matchplay ex aequo Platz 17. Alexander Lang und Dagmar Hirschmann konnten sich nicht für das Matchplay qualifizieren. Lang belegte unter 71 Teilnehmern aus 13 Ländern Platz 45. Hirschmann landete bei den weiblichen Senioren in einem Teilnehmerfeld von 32 Minigolferinnen aus 10 Ländern auf Platz 21.

Bei der Jugend-WM (U19) in Voitsberg (Steiermark) hat Robin Lang (15) aus Algund, der Sohn von Alexander Lang, auf den Eternit- unf Filzbahnen den 24. Platz unter 35 Teilnehmern aus 8 Ländern belegt und sich damit für das Matchplay der besten 32 qualifiziert. In der 2. Runde ist dem Algunder auf Filz eine tolle 28 gelungen. Im Matchplay kam das Aus für Robin Lang bereits in der 1. Runde gegen den späteren Weltmeister Luis Buchwieser aus Deutschland mit 2:6. Robin Lang belegte im Matchplay ex aequo Platz 17.