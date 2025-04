Minnesota gleicht im NHL-Play-off gegen Las Vegas aus

Von: apa

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Vegas Golden Knights zurückgeschlagen. Minnesota gewann am Dienstag in Las Vegas mit 5:2 und geht mit einem 1:1 in der “best of seven”-Serie in die beiden Heimspiele am Donnerstag und Samstag in St. Paul. Rossi wurde von Trainer John Hynes als Center der vierten Linie eingesetzt und bekam nicht einmal zehn Minuten Eiszeit.

Minnesota spielte zunächst groß auf und ging durch Matt Boldy mit seinem bereits dritten Tor in dieser Serie (10.), Marcus Foligno (12.), Mats Zuccarello (18.) und Kirill Kaprisow (24.) mit 4:0 in Führung. Danach fingen sich die Golden Knights. Die Heimischen machten mächtig Druck, ließen 15 Minuten lang keinen Torschuss der Wild zu und schrieben durch Noah Hanifin (33.) an. Anfang des Schlussdrittels verkürzte Thomas Hertl (43.) auf 2:4, die Wende gelang aber nicht. Kaprisow machte mit einem Schuss ins leere Tor alles klar (58.).

Titelverteidiger Florida Panthers startete mit einem 6:2-Erfolg im Derby gegen Tampa Bay Lightning ins Play-off. Die Toronto Maple Leafs (gegen Ottawa Senators) und Carolina Hurricanes (gegen New Jersey Devils) gingen in ihren Erstrunden-Serien 2:0 in Führung.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Western Conference: Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 2:5 – Stand: 1:1. Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 2:6 – Stand: 0:1.

Eastern Conference: Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:1 – Stand: 2:0. – Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 3:2 n.V. – Stand: 2:0