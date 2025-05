Minnesota scheidet mit Rossi im NHL-Play-off aus

Von: apa

Die Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Marco Rossi sind in der ersten Play-off-Runde der NHL gegen die Vegas Golden Knights ausgeschieden. Der Außenseiter unterlag dem Stanley-Cup-Sieger von 2023 am Donnerstag vor Heimpublikum 2:3 und verlor die “best of seven”-Serie 2:4. Für Rossi endet damit die Saison, wie es mit dem 23-Jährigen weitergeht, ist offen. Die ungeklärte Vertragssituation ist auch der Grund, warum Rossi nicht an der nächsten Freitag beginnenden WM teilnimmt.

Der Vertrag von Rossi ist ausgelaufen, er ist nun ein “restricted free agent”. Der Center kann im Sommer bei einem anderen Club unterschreiben, Minnesota hat aber ein Vorkaufsrecht. Das Play-off hat die Bande aber wohl nicht gestärkt. Rossi war im Grunddurchgang mit 60 Punkten (24 Tore und 36 Assists) zweitbester Scorer seines Teams, wurde im Play-off aber in die vierte Linie zurückversetzt und bekam nur wenig Eiszeit. Dennoch gelangen ihm zwei Tore und eine Torvorlage, nur drei Stürmer seines Teams haben in den sechs Spielen mehr Treffer verbucht.

Zwei Hartman-Tore zu wenig

Am Donnerstag in St. Paul erzielte Ryan Hartman die zwei Wild-Tore (20., 57.), Shea Theodore im Powerplay nach einer Strafe von Rossi (4.), Jack Eichel (37.) und Mark Stone (57.) schossen das Team aus Las Vegas aber in die zweite Runde. “Es ist natürlich enttäuschend, weil man das Gefühl hat, dass man mehr verdient hätte, zumindest in den letzten Spielen, aber leider hat es nicht geklappt”, erklärte Wild-Trainer John Hynes. Nach drei Duellen führte Minnesota 2:1, verlor danach aber zweimal in der Verlängerung und zum Abschluss neuerlich knapp. Seit 2015 hat Minnesota damit weiter keine Play-off-Runde überstanden.

Die Vegas Golden Knights bekommen es nun mit den Edmonton Oilers zu tun, die mit einem 6:4-Heimsieg die Los Angeles Kings eliminierten. Das zweite Halbfinale der Western Conference steht noch nicht fest. In der Eastern Conference treffen Titelverteidiger Florida Panthers und die Toronto Maple Leafs sowie die Washington Capitals und Carolina Hurricanes aufeinander.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”):

Western Conference: Minnesota Wild (Marco Rossi) – Vegas Golden Knights 2:3 – Endstand in Serie: 2:4. Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 6:4 – Endstand: 4:2. Colorado Avalanche – Dallas Stars 7:4 – Stand: 3:3.

Eastern Conference: Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 2:4 – Endstand: 2:4.

NHL-Viertelfinale (Conference-Halbfinale):

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs (2.) – Florida Panthers (5.), Washington Capitals (1.) – Carolina Hurricanes (4.).

Western Conference: Vegas Golden Knights (2.) – Edmonton Oilers (6.), Winnipeg Jets (1.)/St. Louis Blues (8.) – Dallas Stars (3.)/Colorado Avalanche (5.)