Minnesota verkürzt in NBA gegen Oklahoma auf 1:2

Von: APA/dpa

Die Minnesota Timberwolves haben in der Play-off-Halbfinalserie der NBA gegen die Oklahoma City Thunder ihr erstes Spiel gewonnen. Mit 143:101 bestimmte das Team aus Minneapolis am Samstag die dritte Partie und verkürzte in der “best of seven”-Serie auf 1:2. Die Thunder kassierten ihre höchste Saisonpleite. Bester Werfer des Abends war Anthony Edwards, er kam für die Timberwolves auf 30 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists.

Die vierte Partie im Finale der Western Conference findet am Montag (Ortszeit) erneut in Minneapolis statt, ehe die Serie zurück nach Oklahoma wechselt.

NBA-Ergebnis vom Samstag – Western-Conference-Finale (best of seven): Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 143:101. Stand in der Serie: 1:2