Misolic erreicht Båstad-Hauptbewerb

Filip Misolic hat beim ATP250-Tennisturnier in Båstad den Hauptbewerb erreicht. Der 23-jährige Steirer setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde am Montag 7:6(2),6:2 gegen den Schweden Olle Wallin durch. Bereits am Dienstag geht es am Center Court in der vierten Partie des Tages gegen den Dänen Elmer Møller, auf diesem Platz eröffnet Sebastian Ofner gegen den als Nummer sieben gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina um 11.00 Uhr den Spieltag.