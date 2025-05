Misolic und Neumayer in French-Open-Quali Gegner in Runde 2

Von: apa

Filip Misolic, Lukas Neumayer und Jurij Rodionov haben den ersten Schritt für einen Platz im Hauptfeld der French Open in Paris erfolgreich absolviert. Das ÖTV-Trio feierte am Dienstag glatte Siege in der ersten Qualifikationsrunde des Tennis-Grand-Slam-Klassikers auf Sand. Misolic schlug den Kanadier Liam Draxl 6:2,6:2 und trifft nun auf Neumayer, der gegen den Argentinier Marco Trungelliti 6:3,6:3 gewann. Rodionov bezwang den US-Amerikaner Christopher Eubanks 7:6 (4),6:3.

Der 23-jährige Misolic und der um ein Jahr jüngere Neumayer haben auf Tourebene noch nicht gegeneinander gespielt. Der Sieger bekommt es in der entscheidenden dritten Runde entweder mit dem an Position zwei gereihten Kasachen Alexander Schewtschenko (Nr. 97 im Ranking) oder mit dem Franzosen Mathys Erhard (268) zu tun. Rodionovs nächster Gegner in Roland Garros ist der Inder Sumit Nagal (170).

Bei den Frauen ist am Dienstag noch Sinja Kraus im Einsatz, sie spielt gegen die Kanadierin Victoria Mboko.