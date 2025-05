Misolic zieht in Hauptbewerb der French Open ein

Von: apa

Filip Misolic ist in den Hauptbewerb der Tennis-French-Open in Paris eingezogen. Der 23-jährige Steirer setzte sich am Freitag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde mit 6:4,6:4 gegen den als Nummer zwei gereihten Kasachen Alexander Schewtschenko durch. Es ist die zweite Major-Teilnahme für Misolic, die Zulosung der Qualifikanten erfolgt erst. Im Männer-Einzel hält mit Sebastian Ofner und Misolic damit ein ÖTV-Duo die rot-weiß-roten Fahnen hoch.