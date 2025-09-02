Mit dem Rad über die vier Pässe rund um die Sella-Gruppe

Von: mk

Hochabtei – Nach dem Sellaronda Bike Day in Juni, dem Dolomites Bike Day und der Maratona dles Dolomites steht mit dem Sellaronda Bike Day im September das letzte große Radevent der Saison im Herzen der Dolomiten auf dem Programm.

An diesem Tag sind die Pässe Grödnerjoch, Sellajoch, Pordoijoch und Campolongo, welche die Geschichte des Radsports geprägt haben, von 8.30 bis 16.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Dies bietet allen Radbegeisterten die einmalige Gelegenheit, in völliger Sicherheit und Freiheit zu radeln und dabei die herbstliche Schönheit der Dolomiten zu genießen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Jeder kann von seinem bevorzugten Ausgangspunkt in den ladinischen Tälern starten – ob aus Alta Badia, Gröden, Fassa oder Arabba – und mit dem Fahrradtyp seiner Wahl teilnehmen. Trotz der Straßensperrungen wird empfohlen, die Verkehrsregeln zu beachten und die Runde gegen den Uhrzeigersinn zu fahren.

Auch dieses Jahr ist das offizielle Trikot des Events erhältlich und man kann es in den Tourismusbüros, in den ausgewählten Geschäften sowie online erwerben.

Straßensperre am 13. September

Die vier Dolomitenpässe: Grödnerjoch, Sellajoch, Pordoijoch und Campolongo Pass werden am Samstag, dem 13. September von 8.30 bis 16.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. In der Gemeinde Corvara wird dazu auch folgende Straßenstrecke gesperrt: Colfosco – Corvara/Str. Burjé –Tabakladen – Pension La Fontana – Campolongo Pass.

Mehrere Infos www.sellarondabikeday.com