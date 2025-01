Mit den Einzelwettkämpfen gehen die Europameisterschaften in Martell sportlich los

Von: mk

Martell – Der Dienstag stand im Biathlonzentrum Grogg in Martell ganz im Zeichen der offiziellen Trainings. Bei heftigem Schneefall testeten die Biathletinnen und Biathleten aus 39 verschiedenen Nationen Loipen und Schießstand. Die ersten Entscheidungen gehen am Mittwoch über die Bühne, wenn um 10.30 Uhr der Einzelwettkampf der Damen beginnt und vier Stunden später auch die Männer um Gold, Silber oder Bronze kämpfen werden.

107 Biathletinnen werden am Mittwochvormittag den Einzelwettkampf bestreiten, bei dem 15 km zurückzulegen sind und bei dem es auf eine möglichst fehlerfreie Schießleistung ankommt. Denn jede „Fahrkarte“ wird mit einer Minute Strafzeit geahndet. Für die italienische Nationalmannschaft gehen neben Beatrice Trabucchi und Ilaria Scattolo auch die Südtirolerinnen Birgit Schölzhorn (Ridnaun) und Linda Zingerle (Antholz) an den Start. „Es ist schon etwas Besonderes eine Heim-EM zu bestreiten, denn man erwartet sich mehr und will allen zeigen, was man kann und draufhat. Ich versuche locker zu bleiben und Spaß zu haben. Nach den Schneefällen ist es ziemlich langsam und deshalb sehr anspruchsvoll. Aber das sind Bedingungen, die mir gefallen“, erklärte Linda Zingerle nach dem Abschlusstraining.

Den „Azzurre“ werden von Kennern der Biathlonszene Außenseiterchancen bei der Heim-EM eingeräumt. Zum engsten Favoritinnenkreis zählt das französische Team, sowie die Norwegerinnen Marthe Krakstad Johansen und Karoline Erdal. Aber vielleicht jubelt am Mittwoch kurz nach Mittag eine Skijägerin, die aktuell nur die Wenigsten auf dem Zettel haben.

Wer hat bei den Männern die Nase vorn?

Bei den Männern werden 126 Biathleten den Einzelwettkampf bestreiten. Sie müssen in der Loipe 20 km zurücklegen und ebenfalls vier Mal am Schießstand antreten. Mit der Startnummer 1 wird Heikki Laitinen aus Finnland das Einzel eröffnen. Italien wird durch Marco Barale, Nicola Romanin, Nicolò Betemps und Iacopo Leonesio, sowie die Südtiroler Patrick Braunhofer (Ridnaun) und Christoph Pircher (Terlan) vertreten sein. „Es wird ein langes Rennen, wir müssen uns alle durchbeißen. Ich hoffe, dass ich am Schießstand fehlerfrei bleibe. Dazu muss ich einfach sauber arbeiten. Und wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans. Wir hoffen, dass viele Leute nach Martell kommen und uns anfeuern werden“, meinte Patrick Braunhofer im Anschluss an das Training der Männer am Nachmittag.

Top-Favoriten sind im Männerfeld die norwegischen Skijäger. Johannes Dale-Skjevdal hat in seiner Karriere etwa bereits drei Mal im Weltcup gewonnen, stand in der höchsten Wettkampfserie der Skijäger ganze 14 Mal am Podium und hat zu Hause auch zwei WM-Medaillen hängen. Aber auch seine Teamkollegen Vetle Sjaastad Christiansen (zweifacher Olympiamedaillengewinner, acht WM-Medaillen), Johan Olav-Botn oder Isak Frey sind nicht zu unterschätzen und haben teilweise auch schon in Martell im Rahmen des IBU Cups Siege davongetragen.

Schneefälle sorgen für viel zusätzliche Arbeit

Ein Winterwunderland hatte die Biathletinnen und Biathleten am Dienstagmorgen zum offiziellen Training begrüßt. Über 30 Zentimeter Neuschnee waren in der Nacht gefallen. Niederschläge, die die Veranstalter forderten. Zum einen galt es die Zufahrtsstraße zum Biathlonzentrum Grogg zu räumen. „Hier möchte ich dem Landesstraßendienst, dem Gemeindebauhof Martell, und allen Ordnungsdiensten für ihren großartigen Einsatz danken“, betonte OK-Präsident Georg Altstätter. Zum anderen mussten auch der Stadionbereich und die Loipen von den Schneemengen befreit werden. „Hier können wir als Organisationskomitee auf einen starken Partner wie Prinoth zählen. Wir setzen bei der Loipenpräparierung den elektrobetriebenen Husky E-Motion ein und sind sehr zufrieden. Dank unseres E-Werkes, aus dem Strom aus Wasserkraft gewonnen wird, sind wir in dieser Hinsicht zudem vollkommen autark. Das ist ein Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit“, unterstrich Altstätter.

„Die Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee Biathlon Martell zeigt eindrucksvoll, wie wichtig starke Partnerschaften für den Erfolg eines Events sind. Mit unserer Expertise in der Loipenpräparierung konnten wir gemeinsam perfekte Bedingungen für Athleten und Besucher schaffen. Als Prinoth sind wir stolz darauf, unseren Teil zu einer solchen Veranstaltung beizutragen, die höchsten sportlichen und organisatorischen Ansprüchen gerecht wird“, sagte Helmut Messner, Sales Südtirol.

Biathlon Europameisterschaften Martell – Programm:

Mittwoch, 29. Jänner 2025

10.30: Einzel Frauen; 14.30: Einzel Männer

Donnerstag, 30. Jänner 2025

Offizielles Training

Freitag, 31. Jänner 2025

10.45: Sprint Frauen; 14.15: Sprint Männer

Samstag, 1. Februar 2025

11.00: Verfolgung Frauen; 13.45: Verfolgung Männer

Sonntag, 2. Februar 2025

10.45: Staffel Frauen; 13.45: Staffel Männer