Mit einem Derby: Die Rittner Buam starten in die neue AlpsHL-Saison

Klobenstein – Nach der monatelangen Vorbereitung geht es für die Rittner Buam SkyAlps an diesem Samstag erstmals um Punkte in der Alps Hockey League. Die Saison startet auch gleich mit einem Kracher: Um 18.00 Uhr erwarten Simon Kostner und Co mit dem HC Gherdëina valgardena.it den ersten Südtiroler Gegner in der Ritten Arena.

Gegen die „Furie“ aus dem Grödner Tal geht es für die Rittner Buam SkyAlps damit gleich mit einem Derby los, das schon in den vergangenen Jahren immer große Spannung versprach. Mit den Neuzugängen Colin Furlong und Terrance Amorosa stehen außerdem zwei Spieler im Kader der Buam, die in der vergangenen Saison bei den Grödnern gespielt haben. „Das habe ich natürlich im Hinterkopf. Ich habe die letzten Jahre dort gespielt und kenne fast die gesamte Mannschaft“, gibt Torhüter Furlong zu.

Auf dem Eis will er sich davon aber nicht beirren lassen. „Für mich ist das ein Grund mehr, dass ich dieses Spiel unbedingt gewinnen möchte. Außerdem wollen wir natürlich optimal in die neue Saison starten, also mit einem Sieg“, sagt der Schlussmann der Rittner Buam SkyAlps. Für das erste Heimspiel gegen die vierfachen Italienmeister aus dem Grödner Tal hat Trainer Tray Tuomie auch gleich die ganze Mannschaft zur Verfügung.