Mit Miro Markkula kommt ein alter Bekannter auf den Ritten

Von: mk

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dabei ist der finnische Angreifer Miro Markkula eine bekannte Personalie für die Blau-Roten, spielte er doch für zwei Saisonen bei den Hockey Unterland Cavaliers gegen Ritten.

Insbesondere seine Leistungen für die Unterland Cavaliers in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 in den Duellen gegen die Rittner Buam SkyAlps haben das Augenmerk der beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath auf Markkula gelassen. „Wir haben Miros Entwicklung in den vergangenen Jahren genau verfolgt und sind überzeugt, dass er in der Alps Hockey League ein wichtiger Leistungsträger sein kann. Er bringt Tempo, Technik und eine starke offensive Mentalität mit“, loben die beiden ihren Neuzugang.

Vor seinem Stopp bei den Unterland Cavaliers in Neumarkt war der am 26. Juli 2001 in Ylöjäri geborene Markkula stets in seiner Heimat beim Eishockeyspielen. Zunächst in den Jugendmannschaften von Tappara, dann bei Lukko, wo er in der ersten finnischen Liga Liiga auch erste Erfahrungen im Seniorhockey machte. Die letzten beiden Saisonen bestritt Markkula in der deutschen Oberliga (dritthöchste Liga), zunächst bei den Hammer Eisbären, dann bei den TecArt Black Dragons Erfurt. In der vergangenen Saison gelang Markkula in 51 Spielen die überragende Punkteausbeute von 62 Zählern (30 Tore) – dort wird der finnische Angreifer bei den Rittner Buam SkyAlps anknüpfen wollen.