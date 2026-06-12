Aktuelle Seite: Home > Sport > Mit Miro Markkula kommt ein alter Bekannter auf den Ritten
Eishockey

Mit Miro Markkula kommt ein alter Bekannter auf den Ritten

Freitag, 12. Juni 2026 | 10:09 Uhr
Markkula_Miro_1_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Schriftgröße

Von: mk

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Dabei ist der finnische Angreifer Miro Markkula eine bekannte Personalie für die Blau-Roten, spielte er doch für zwei Saisonen bei den Hockey Unterland Cavaliers gegen Ritten.

Insbesondere seine Leistungen für die Unterland Cavaliers in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 in den Duellen gegen die Rittner Buam SkyAlps haben das Augenmerk der beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath auf Markkula gelassen. „Wir haben Miros Entwicklung in den vergangenen Jahren genau verfolgt und sind überzeugt, dass er in der Alps Hockey League ein wichtiger Leistungsträger sein kann. Er bringt Tempo, Technik und eine starke offensive Mentalität mit“, loben die beiden ihren Neuzugang.

Vor seinem Stopp bei den Unterland Cavaliers in Neumarkt war der am 26. Juli 2001 in Ylöjäri geborene Markkula stets in seiner Heimat beim Eishockeyspielen. Zunächst in den Jugendmannschaften von Tappara, dann bei Lukko, wo er in der ersten finnischen Liga Liiga auch erste Erfahrungen im Seniorhockey machte. Die letzten beiden Saisonen bestritt Markkula in der deutschen Oberliga (dritthöchste Liga), zunächst bei den Hammer Eisbären, dann bei den TecArt Black Dragons Erfurt. In der vergangenen Saison gelang Markkula in 51 Spielen die überragende Punkteausbeute von 62 Zählern (30 Tore) – dort wird der finnische Angreifer bei den Rittner Buam SkyAlps anknüpfen wollen.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Kommentare
86
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
Kommentare
44
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Kommentare
33
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
25
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Mexiko im Eröffnungsspiel ganz auf Sieg eingestellt
15
Mexiko im Eröffnungsspiel ganz auf Sieg eingestellt
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 