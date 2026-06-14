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Mitterwallner gerade noch in den Top Ten

Mitterwallner bei Mountainbike-Heimweltcup Zehnte

Sonntag, 14. Juni 2026 | 13:36 Uhr
Mitterwallner gerade noch in den Top Ten
APA/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI
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Von: apa

Die Österreicherinnen haben beim Mountainbike-Weltcup in Leogang im Cross Country die Podestplätze bei schwierigen Bedingungen klar verpasst. Mona Mitterwallner belegte am Sonntag auf der nach Regenfällen teils rutschigen Strecke Rang zehn, für die Tirolerin war es das beste Saisonergebnis. Die zuletzt in Nove Mesto siegreiche Laura Stigger wurde nur 27. Platz eins sicherte sich erstmals in diesem Jahr Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jenny Rissveds.

Die Schwedin gewann eine Minute vor Puck Pieterse (NED) und Alessandra Keller (SUI). Mitterwallner fehlten viereinhalb Minuten auf die Siegerin. Im ebenfalls schlammigen Short Track am Freitag waren Stigger und Mitterwallner nicht ins Spitzenfeld gekommen. Den Downhill-Bewerb am Samstag hatte Weltmeisterin und Weltcuptitelverteidigerin Valentina Höll souverän für sich entschieden. Im Cross Country der U23 verpasste Katrin Embacher als Vierte das Podest nur knapp.

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