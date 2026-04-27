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Modric zog sich bei einem Zusammenstoß eine Gesichtsverletzung zu

Modric muss nach Jochbeinbruch operiert werden

Montag, 27. April 2026 | 17:46 Uhr
Modric zog sich bei einem Zusammenstoß eine Gesichtsverletzung zu
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
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Von: APA/dpa

Nach einem heftigen Zusammenprall in einer Serie-A-Partie hat sich Mittelfeld-Altmeister Luka Modric von AC Milan einen Jochbeinbruch zugezogen. Der 40-jährige Kroate werde noch am Montag operiert, gaben die Rossoneri bekannt. Modric prallte am Sonntagabend mit Manuel Locatelli von Juventus Turin zusammen und wurde in der 80. Minute ausgetauscht. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Fraktur des linken Jochbeins vorliegt, die einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Modric steht seit vergangenem Sommer für Milan auf dem Platz, er unterschrieb dort einen Einjahresvertrag mit der Option auf Verlängerung bis 2027. Zuvor spielte der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Kroatien bei Real Madrid. Die Sportzeitung “Gazzetta dello Sport” berichtete, der Einsatz einer herkömmlichen Gesichtsmaske sei angesichts der Art der Verletzung denkbar. Für Prognosen sei es aber noch zu früh.

Im Heimatland von Modric dürfte mit Blick auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft der Genesungsverlauf genau verfolgt werden. Kroatien trifft bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko in der Gruppenphase auf England, Panama und Ghana. Die Kroaten waren 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter.

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