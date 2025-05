Modric verlässt Real Madrid nach Club-WM

Von: APA/Reuters

Der kroatische Fußball-Altstar Luka Modric verlässt Real Madrid nach der Club-WM. Das verkündete der 39-Jährige am Donnerstag. Das Heimspiel am Samstag in der 38. LaLiga-Runde gegen Real Sociedad werde seine letzte Partie für die “Königlichen” im Stadion Santiago Bernabeu sein, sagte Modric, der die Erklärung auf Social Media mit den Worten begann: “Liebe Madridistas, der Moment ist gekommen.” Der Mittelfeldregisseur war 2012 zu Real gewechselt und bestritt dort 13 Saisonen.

Modric hat fast 600 Spiele für Real bestritten und 28 Trophäen gewonnen, darunter sechs Champions-League-Titel, sechsmal die Club-WM, vier spanische Meisterschaften sowie zweimal die Copa del Rey. Nach Clubangaben ist der Kroate der Spieler mit den meisten Titeln in der 123-jährigen Geschichte von Real. Zudem war er 2018 der Gewinner des Ballon d’Or. “Für Real Madrid zu spielen hat mein Leben als Fußballer und als Mensch verändert. Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Epochen des besten Vereins der Geschichte gewesen zu sein”, schrieb der Teamkollege von ÖFB-Kapitän David Alaba auf Instagram.

Er gehe mit einem “vollen Herzen” sowie mit Stolz und Dankbarkeit, meinte Modric. “Alles im Leben hat einen Anfang und ein Ende. (…) Auch wenn ich nach der Club-WM dieses Trikot nicht mehr auf dem Spielfeld tragen werde, werde ich immer ein Madridista sein.” Real nannte Modric in einem Statement “eine der größten Legenden unseres Vereins” und kündigte eine entsprechende Ehrung für Samstag an. Clubpräsident Florentino Pérez würdigte den Routinier als “einzigartigen und vorbildlichen Fußballer, der die Werte von Real Madrid stets vertreten hat. Sein Vermächtnis wird für immer bleiben.”